Hypercar elettriche attente! Ecco BYD YangWang U9, un "mostro" da 1.288 CV

I cinesi di BYD stanno cavalcando l’onda dell’elettrificazione con auto a batterie molto interessanti come la berlina Atto 3, il SUV Dolphin, la Han e la più recente berlina sportiva Seal. Ma questi non sono gli unici, anzi, sotto la Grande Muraglia stanno nascendo tanti modelli e non poteva certo mancare una supercar 100% a elettroni. Ecco, quindi, le prime immagini che accompagnano le specifiche tecniche della nuova BYD YangWang U9, ormai pronta per entrare in produzione. L’auto è piuttosto grande per quanto riguarda il mondo delle supercar/hypercar, con una lunghezza di 4,97 metri, una larghezza di 2,03 metri e un'altezza di 1,3 metri. La U9 ha anche un passo di ben 2,9 metri per permettergli di ospitare un grosso pacco batterie da 100 kWh tra gli assi, prodotto da FinDreams, una filiale di BYD.

Nuova BYD YangWang U9: l'hypercar elettrica cinese con quattro motori e 1.288 CVQUATTRO MOTORI E SUPER POTENZA A vita alla supersportiva ci sono quattro motori elettrici, ciascuno con una potenza di 322 CV. Sommandoli si ottiene la bellezza di 1.288 CV, più dei 1.100 CV dichiarati inizialmente. Il rovescio della medaglia di questa super-elettrica è il peso, che arriva a 2.475 kg, circa 175 kg in più della Rimac Nevera. Ecco spiegata la necessità di una tale riserva di cavalli. Lato performance, BYD afferma che l’auto può scattare da zero a 100 km/h in soli due secondi e raggiungere una velocità massima di 300 km/h. In quanto a efficienza energetica, sappiamo che le batterie della U9 assicurano fino a 700 km con una singola carica secondo il ciclo di test cinese. Niente male, date le prestazioni complessive.

SOSPENSIONI ELETTRONICHE INTELLIGENTI Ma forse la caratteristica più intrigante della supercar cinese è il suo speciale sistema di sospensioni. BYD lo chiama ''Disus-X System'' e fornisce un controllo complesso del movimento verticale, laterale e longitudinale attraverso i dispositivi di gestione degli ammortizzatori intelligenti a controllo elettronico, che permettono all'auto di viaggiare su tre ruote e addirittura di “rimbalzare” su e giù. Detto delle caratteristiche fondamentali, tutta la tecnologia racchiusa nella YangWang U9 non sarà particolarmente costosa e l’auto rimarrà relativamente ''accessibile'' per gli standard delle supercar, con un prezzo di circa 140.000 dollari (130.000 euro).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2023