Rimac Nevera ne combina un'altra: il record di velocità in retromarcia è suo (video)

Come se non le bastassero i 23 record conseguiti in un giorno, il best lap al Nürburging in 7:05:298, la velocità massima più elevata per un’auto elettrica e i favori di un campione del mondo F1 come Nico Rosberg, la hypercar a batterie Rimac Nevera continua a sbalordire tutti. Questa volta lo fa con un primato a dir poco originale, cioè la velocità più elevata raggiunta in retromarcia. Questa nuova prova di forza, testimoniata dal Guinness World Records e verificata con le misurazioni di Dewesoft, è stato documentata presso l'Automotive Testing Papenburg in Germania, dove la Nevera ha raggiunto la strabiliante velocità di 275,74 km/h. Qui sotto, il video della prova.

NIENTE MARCE, MA SPINGE INDIETRO COME UN TORO Ok, adesso richiudete la bocca e, se serve, rileggete il numero… Ebbene si, la hypercar elettrica ha raggiunto quella punta velocistica incredibile se pensate che andava all’indietro, ma toccare una velocità così elevata in retromarcia non è stato per niente facile. Innanzitutto, va detto che è stato possibile grazie alla particolare configurazione del cambio, che è privo di marce. In pratica, i quattro motori elettrici montati su ciascuna ruota e alimentati da una batteria agli ioni di litio da 120 kWh, possono andare in entrambe le direzioni senza particolari impedimenti.

Rimac Nevera: l'hypercar BEV da 1.914 CV fa il record di velocità in retromarciaAERODINAMICA AL… CONTRARIO? Gli ingegneri hanno dichiarato che durante lo sviluppo della vettura, le simulazioni indicavano che la Nevera avrebbe potuto raggiungere delle velocità molto elevate in retromarcia, ma chiaramente i sistemi di raffreddamento e la dinamica del veicolo non sono stati progettati perché fosse la coda a fendere l’aria a velocità sostenuta, ma il contrario. Un altro problema di non poca importanza, è stata la gestione dello sterzo. Infatti, Matija Renić, ingegnere capo del programma Nevera ha dichiarato che nella “folle” corsa a marcia indietro, è stato necessario abituarsi all’insolita direzione, prestando la massima attenzione ad agire sul volante con delicatezza. Insomma, un nuovo primato nella bacheca dell'incredibile hypercar alla spina croata che, ricordiamo, dispone di una potenza complessiva di 1.914 CV per 2.360 Nm di coppia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/11/2023