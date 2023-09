Pedrosa e la sua MotoGP, sfidano una Rimac Nevera e una Hayabusa da 380 CV

L’utilità delle drag race è tutto sommato discutibile, ma sul loro magnetismo c’è poco da dire. Il canale YouTube inglese di Carwow ci ha costruito un monte di visualizzazioni, mettendo a confronto nelle sue gare di accelerazione i mezzi più disparati, veloci ed esclusivi, spesso coinvolgendo anche celebrità, come nel caso dell’ultimo video, in cui vi è la partecipazione del 3 volte Campione del Mondo Dani Pedrosa con la sua KTM da MotoGP. Il pilota spagnolo avrà pane per i suoi denti, non i rivali di una vita Rossi, Lorenzo o Marquez, bensì la hypercar dei record Rimac Nevera e una TTS Superbusa, una Hayabusa turbo da oltre 380 CV.

LA SCHEDA DEI PARTECIPANTI Il “piccolo samurai” per ovvi motivi contrattuali schiera sulla linea di partenza la sua ultima versione di MotoGP, dotata di un motore V4 da 1.000 cc e capace di 120 Nm di coppia e 270 CV circa per 157 kg di peso. Matt, volto di Carwow, incastonato in un sedile racing in fibra di carbonio, fa la voce grossa al volante della Rimac, accreditata di trazione integrale, 1.914 CV e addirittura 2.360 Nm di coppia massima. Terzo “incomodo” il tester di Bike World Chris Northover, in sella alla TTS Superbusa –di cui avevamo già raccontato le gesta qui – da 380 CV e ben 340 Nm di coppia (il doppio della MotoGP) e 257 kg. Il risultato? Meno scontato di quanto si possa pensare, a voi le immagini della sfida.

