KTM 1290 Super Duke R vs Dani Pedrosa sulla KTM MotoGP in video

Da YouTube il video di un'altra drag race, che mette a confronto non solo auto contro moto, ma che moto! E che piloti! Tra le due ruote, a sfidarsi sono la KTM 1290 Super Duke R Evo, con alcune parti prese dal catalogo accessori ufficiale, e la KTM MotoGP guidata nientemeno che da Dani Pedrosa in persona! A difendere l'onore delle quattro ruote - e a fornire le riprese - una Porsche 911 Turbo S. Chi vince nelle partenze da fermo, nella partenza lanciata e nelle prove di frenata? Guardate qui...

I VALORI IN CAMPO La KTM Super Duke R 1290 Evo, condotta dall'ex pilota di Superbike Chris Northover, sviluppa circa circa 185 CV e 140 Nm di coppia, per un peso di circa 250 kg compreso il pilota. La KTM MotoGP guidata da Pedrosa ha un mille V4 da circa 270 CV e 120 Nm di coppia (non capita spesso di leggere di questi dati!) e con il leggerissimo Dani al manubrio, che pesa circa 60 kg con la tuta addosso, fanno appena 200 kg. La Porsche 911 Turbo S fa segnare 1.640 kg sulla bilancia, ma scarica i suoi 650 CV e 800 Nm con l'aiuto della trazione integrale e un launch control a prova d'errore. Come va a finire non ve lo dico: dovete guardare il video per scoprirlo, ma sottolineo che la temperatura dei freni e delle gomme della MotoGP non erano ideali nella prova di frenata, che a mio avviso sarebbe da rifare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/12/2022