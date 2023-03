TTS SuperBusa: la Hayabusa stradale da oltre 400 CV per 350 all'ora

Dopo avervi mostrato l'eccentrica Suzuki SR-71 B-King Custom oggi torniamo a parlare della Casa di Hamamatsu per una più tradizionale Hayabusa. Almeno all'apparenza sembra – più o meno – il solito Falco Pellegrino che conosciamo. Ma dietro l'aria da moto stradale con fari, targa e specchietti si nasconde una moto esagerata: oltre 400 CV e oltre 350 km/h di velocità massima!

SUPER La TTS SuperBusa è realizzata, sulla base della Suzuki Hayabusa, in circa 40 esemplari. Il motore sovralimentato non è che la punta dell'iceberg, mentre arrivano cerchi in carbonio Rotobox Bullet, forcellone monobraccio, alette aerodinamiche in carbonio, dischi anteriori StopTech da 330 mm e un disco posteriore TTS. Ma le possibilità di personalizzazione, soldi alla mano, sono davvero numerose. Modifiche alla mano i ragazzi di TTS Performance sono arrivati a tirare fuori qualcosa come 406 CV alla ruota per una velocità massima di 350 km/h.

La TTS SuperBusa da 350 all'ora

VEDI ANCHE

DA RECORD Per portarsi a casa una TTS SuperBusa servono circa 56.000 euro ma la cosa bella è che pare sia perfettamente omologata per l'utilizzo su strada. Più veloce di così solo Kenan Sofuoglu con la Kawasaki H2R – che però non è omologata per l'uso su strada – con i suoi 400 km/h.

Fonte: MCN

Pubblicato da Michele Perrino, 27/03/2023