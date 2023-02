Suzuki V-Strom 650 2023, arriva la versione Explorer ricca di optional

Le attenzioni sono tutte, come è giusto che sia, per la nuova V-Strom 800DE ma in casa Suzuki la V-Strom 650 gioca ancora un ruolo da protagonista. La crossover di Hamamatsu rimane a listino e anzi, raddoppia gli allestimenti, al fianco delle versioni standard e XT si aggiungono gli allestimenti Explorer ricchi di accessori.

GLI ACCESSORI COMPRESI Questa operazione da parte del costruttore nipponico ricalca quella di qualche anno fa, quando la V-Strom 650 venne proposta con il kit Freedom (qui la prova della moto accessoriata). L’allestimento Explorer aggiunge accessori utili per aumentare la vocazione turistica della V-Strom come le borse laterali in materiale plastico, il cupolino touring, il cavalletto centrale e le barre paramotore.

Suzuki V-Strom 650 Explorer 2023

PREZZO E DATA D’ARRIVO Le nuove Suzuki V-Strom 650 Explorer sono già disponibili presso le concessionarie, sia in versione standard, sia in versione XT con cerchi a raggi. Il vero valore aggiunto di questa versione praticamente full optional è il prezzo, solo 300 euro in più rispetto alle versioni base: 9.140 euro per la versione con cerchi in lega, 9.690 euro per la XT.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/02/2023