Suzuki V-Strom 650 XT: per divertirsi serve davvero una moto iper tecnologica?

Negli ultimi 20 anni il mondo delle 2 ruote si è evoluto enormemente: piattaforme inerziali, sospensioni semiattive, alette aerodinamiche... e chi più ne ha più ne metta. E allora mi sono chiesto: possibile ancora divertirsi con una moto anche se non è iper tecnologica? La risposta è: ovvio che sì! In quasi 2 decenni di storia la Suzuki V-Strom 650 si è evoluta con piccole sostanziali modifiche, senza stravolgersi, ma il suo progetto è ancora validissimo. Il Cool Factor della sport enduro tourer non poteva che essere dedicato alla longevità. Andiamo a scoprirla insieme!

Suzuki V-Strom 650 XT 2022

La V-Strom 650 la si riconosce da lontano, col caratteristico frontale a forma di becco che domina sulla forcella telescopica e il cerchio anteriore da 19” a raggi – come quello posteriore, una prerogativa della versione XT – con gomma 110/80. Al posteriore c'è un monoammortizzatore regolabile nel precarico, mentre il cerchio è da 17'' con gomma 150/70. L'impianto frenante si affida a un tris di dischi: una coppia da 310 mm davanti e uno da 260 mm al posteriore. Il cuore della V-Strom, invece, è il bicilindrico a V di 90°: 645 cc per 71 CV di potenza a 8.800 giri/min e 62 Nm di coppia a 6.300 giri/min.

Suzuki V-Strom 650 XT 2022: la prova su strada

Con la sella a 835 mm da terra e un peso di 216 kg in ordine di marcia la V-Strom 650 XT promette una buona abitabilità a chi è più alto, senza per questo essere irraggiungibile o ingestibile da chi non ha il fisico da maciste. Ma qual è il segreto della longevità della V-Strom 650? La bontà del progetto permette alla Suzuki di tenere botta, dopo tanti anni, anche contro avversarie più giovani. In movimento la V-Strom è davvero un piacere da condurre. Il telaio a doppia trave in alluminio è, probabilmente, il maggior artefice del gusto che regala l’enduro stradale Suzuki, sempre stabile e precisa in curva. Le sospensioni, d’altra parte, sono un buon compromesso tra morbido e rigido e permettono una guida disinvolta, senza per questo spezzare la schiena alla prima buca.

MOTORE E il motore? A potenze da record ed elettronica da MotoGP la V-Strom 650 XT dice: no! La coppia ai bassi e medi regimi del bicilindrico a V regalano la spinta sufficiente a disimpegnarsi in ogni contesto e se proprio serve dare tutto... beh, 70 CV sono più che sufficienti per scorrere veloci e lasciare di stucco qualche smanettone... Il traction control, settabile su 2 livelli o disinseribile, dà una mano quando ci si lascia prendere... la mano.

Suzuki V-Strom 650 XT 2022 su strada

POLIEDRICA Ma la V-Strom 650 è anche un’abile viaggiatrice: la sella è comoda, il manubrio stretto e vicino, mentre il cupolino leva gran parte dell’aria dal busto, lasciando scoperte solo parzialmente le spalle e la parte alta della testa. Il serbatoio da 20 litri poi, abbinato a consumi contenuti – il computer di bordo durante il mio test ha registrato oltre 20 km/litro – promette un’autonomia da vera globe-trotter! Insomma, la V-Strom 650 XT sa fare bene il commuter nella tratta casa-lavoro, la sportiva quando si trova un bel tratto tutte curve e, ovviamente, la viaggiatrice quando si decide di fare tanti km. Tanta poliedricità non si era mai vista!

Suzuki V-Strom 650 XT 2022: fino al 30 settembre è in promozione

Non tutti possono spendere decine di migliaia di Euro per avere l’ultimo ritrovato di tecnologia e Suzuki ci mette una pezza: la V-Strom 650 XT ha un prezzo di 9.390 Euro e ne bastano addirittura 8.890 se scegliete la V-Strom 650 standard. Per di più, fino al 30 settembre, è offerta con una supervalutazione dell’usato di 1.000 Euro, quindi... che state aspettando?

Pubblicato da Michele Perrino, 07/07/2022