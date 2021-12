Una Suzuki V-Strom 650 con ruota da 21 pollici? Non è impossibile

Tanti brand stanno pensando a nuovi modi per andare in fuoristrada con una maxi enduro di media cilindrata. La formula del momento prevede minor peso, ruota da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore e sospensioni a lunga escursione. Le migliori rappresentanti di questa nuova corrente sono la Yamaha Ténéré 700 e la nuovissima Tuareg 660 (che il nostro Giorgio ha anche inserito nella sua Top 10 moto del 2021), entrambe ben differenti dalla Suzuki V-Strom 650… almeno in configurazione di serie. A riportarla a livello delle due sopra ci ha pensato il customer francese Trail Découverte Concept.

LA DARK EVO 2 La creazione si chiama Suzuki V-Strom 650 Dark Evo 2, che grazie ad una serie di accessori plug&play (o quasi) trasforma la tranquilla enduro stradale di Hamamastu in una moto pronta ad affrontare qualunque tipo di sentiero, scopriamo come. A primo impatto le finiture total black catturano lo sguardo, ma l’occhio cade subito dopo sulle nuove ruote a raggi da 21 e 18 pollici calzate da pneumatici tassellati Metzeler Karoo Extreme. I preparatori transalpini hanno lavorato anche su un punto debole della V-Strom 650 – almeno quando si abbandona l’asfalto – mettendo mano alle sospensioni. La nuova configurazione che prevede nuove cartucce offre 5 centimetri in più di escursione rispetto a quello di serie, inoltre, arrivano le regolazioni per il precarico molla e compressione ed estensione per l’idraulica. Il mono ammortizzatore posteriore è stato sostituito con un'unità EMC completamente regolabile. Completano l’adeguamento le protezioni sviluppate da SW Motech e lo scarico alto.

ERGONOMIA REGOLABILE Per migliorare ulteriormente l'esperienza di guida e per fornire più leva quando si affrontano segmenti abbastanza tortuosi, Trail Découverte Concept ha dotato la V-Strom di un manubrio Pro Taper Suzuki Factory, una sella Rally, e pedane completamente regolabili sempre a marchio SW Motech. La trasformazione è sì plug&play, ma allo stesso tempo non certo economica: l'intero kit, esclusa la manodopera, costa 3.900 euro, circa quanto un V-Strom 650 usato. Va detto che il rapporto costo beneficio è evidente e chi vorrà far dell’enduro con la V-Strom 650 non rimarrà deluso. Suzuki che ne pensi di questa versione? Non varrebbe la pena calcare l’onda del momento e dar vita ad una moto che molti appassionati comprerebbero senza batter ciglio?