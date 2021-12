Yamaha Ténéré 700 Raid Prototype: il video con Alessandro Botturi

Alessandro Botturi in sella alla nuova Yamaha Ténéré 700 Raid Prototype dà spettacolo in video, con la partecipazione di Pol Tarrés

L'avevamo vista a EICMA 2021, la Yamaha Ténéré 700 Raid Prototype, e ora la stessa Casa dei tre diapason rilascia un video con il campione Alessandro Botturi a commentare. Certo non possiamo aspettarci critiche da uno come lui, che la maglia del Costruttore giapponese la veste per mestiere, ma tanto delle doti dinamiche non dice una parola. Si limita invece a mostrarci numeri da antologia possibili con la nuova moto. Guardate il filmato!

VEDI ANCHE

DU' RUOTE IS MEGL CHE UAN? Il video è stato girato in Marocco, in una delle pause del programma di sviluppo della moto, portato avanti dallo stesso Botturi. Qui il campione ed ex rugbista si esibisce in passaggi sulle creste delle dune con scenari mozzafiato e in tondi in dérapage con il compagno di squadra Pol Tarrés. Per poi concedersi impennate lunghe, anzi lunghissime sull'enduro-adventure della casa di Iwata. Tanto lunghe che ti chiedi se gli basterà tutta l'Africa per rimettere a terra la ruota anteriore.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/12/2021