SPIRITO YAMAHA Indubbiamente il successo della nuova Yamaha Ténéré 700 è frutto anche del glorioso passato dei predecessori ma anche da una spiccata indole fuoristradistica, maggiore anche rispetto ad altre rivali blasonate (come abbiamo visto durante il confronto con Tiger 900 e Africa Twin). Per sfruttare al meglio questa vocazione nasce “Ténéré Spirit”, un programma che raggrupperà tutte le esperienze che un cliente potrà fare a bordo di Ténéré 700 all’interno di un’area dedicata nel sito ufficiale Yamaha Italia.

IL CHALLENGE L’anima “race” del “Ténéré Spirit”, sarà rappresentata dal “Ténéré Challenge”, attività che prevede la creazione di una categoria dedicata alla Ténéré 700 all’interno del Campionato Italiano Motorally, patrocinato dalla Federazione Motociclistica Italiana. La categoria prevederà un regolamento specifico e semplificato, per rendere l’esperienza più fruibile anche ai possessori meno esperti di rally.

LE CATEGORIE II trofeo si articolerà su 5 prove da marzo a settembre in diverse località d’Italia. Le gare si svolgeranno in due giorni, sabato e domenica (venerdì operazioni preliminari), si potrà accedere solo in sella al nuovo Ténéré 700 (da m.y.2019) e i piloti dovranno avere la licenza agonistica FMI. Due le classi, la prima dedicata ai professionisti – che navigheranno con roadbook cartaceo – la seconda per gli amatori che avranno a disposizione moderni navigatori con traccia digitale. A fine campionato, i primi tre piloti classificati nelle due categorie saranno ospiti Yamaha allo Swank Rally che si terrà a fine settembre in Sardegna (28 settembre – 2 ottobre).

PREMIO AL DEALER La volontà è di risvegliare lo spirito Racing o meglio il Ténéré Spirit che è nel DNA di tutti i piloti di questo modello e dei loro dealer. Per questo Yamaha ha pensato di organizzare una speciale classifica che terrà conto dei punti maturati dai piloti che all’atto della registrazione al Ténéré Challenge dichiareranno il proprio dealer di riferimento. Una bella sfida che alla fine della stagione di gare premierà il TOP Dealer a livello nazionale.

TUTOR BOTTURI Ogni pilota iscritto sarà seguito dall’organizzazione dedicata al trofeo Yamaha, che lo guiderà a partire dal processo di iscrizione e durante le gare, in modo da fare vivere un’esperienza entusiasmante anche a coloro che non sono esperti di gare rallistiche. Ambassador del trofeo il pluricampione Alessandro Botturi che, oltre a partecipare per la prima volta alla competizione a bordo di un Tenere 700 preparato appositamente, grazie alla sua esperienza e proverbiale disponibilità, sarà un vero e proprio punto di riferimento per prepararsi alle gare.

Calendario Gare (verificare eventuali aggiornamenti sul sito FMI)