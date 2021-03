L’Adventouring è il termine coniato per definire tutto quello che è fuoristrada affrontato con l’attitudine dell’avventura in posti inesplorati. Non è niente di estremo, anzi: molto spesso si trovano maxi enduro da oltre 200 kg pronte ad aggredire le strade sterrate o pietraie in salita. Per capire di cosa si tratta, potete trovare il racconto di Danilo che ha partecipato alla HAT 2020.

REGINA DEL FUORISTRADA Per il 2021, invece, è la Yamaha Ténéré 700 a diventare protagonista dell’adventouring. Al Ténéré Spirit - annunciato qualche settimana fa - si affianca l'accordo con Moto Raid Experience, organizzatore dell’Alps Tourist Trophy, della Gibraltar Race e dell’Alp Tourist Trophy International. Oltre alle diverse iniziative speciali in serbo, i piloti in sella a Ténéré 700 potranno partecipare alla speciale classifica Ténéré Adventouring. Il premio in palio è un’ambiziosa wild card allo Swank Rally in Sardegna, assieme allo staff di Moto Raid Experience.

COME FUNZIONA? L’Alps Tourist Trophy è un circuito di eventi con classifica basata su abilità di navigazione e regolarità di marcia. È aperto a tutti i motociclisti con una moto che sia adatta anche all’utilizzo fuoristrada. La formula consiste nel percorrere fedelmente le tracce dei trasferimenti e di raggiungere tutti i punti di transito prestabiliti nelle Selective Session. Per partecipare sono necessari un navigatore GPS compatibile col formato GPX oppure uno smartphone o tablet con app idonea ed un cronometro.

Di seguito le date 2021 e i calendari degli eventi: