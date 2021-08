Del V-Strom Day 2021, il raduno dedicato alle enduro stradali Suzuki, vi abbiamo raccontato tutto. Abbiamo infatti partecipato alla prima edizione, che si è tenuta lo scorso luglio. Dalla sede Suzuki di Romassomero (TO), siamo arrivati fino al Sestriere in compagnia degli istruttori della V-Strom Academy... Quella mitica esperienza, oggi, è raccontata in un video – lo trovate nella gallery, in fondo all'articolo – che preannuncia l'edizione 2022.

CALENDARIO ALLA MANO I proprietari della Sport Enduro Tourer di Hamamatsu, indipendentemente dall’anno di produzione e dalla cilindrata del modello posseduto, possono iniziare ad annotare in agenda la data del 3 luglio 2022. Suzuki chiamerà a raccolta i clienti V-Strom per far vivere loro un’altra fantastica giornata all’insegna del divertimento e della passione per le due ruote. La località in cui si svolgerà il meeting e l’itinerario proposto ai partecipanti verranno comunicati in un secondo tempo, ma certamente non mancheranno piacere di guida, spettacolarità dei paesaggi e buona cucina.