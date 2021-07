Fino alla fine di luglio i concessionari Suzuki offriranno opportunità straordinarie per acquistare i modelli della gamma moto e scooter. Sono 3 le tipologie di offerte: Follow the Sun, Suzuki Now e Way2Ride. È possibile saltare subito in sella e iniziare a pagare dopo 3 mesi, sfruttare un finanziamento a interessi 0 oppure acquistare la 2 ruote dei sogni e dopo 24 o 36 mesi tenerla, cambiarla o restituirla. Scopriamo tutte le offerte in dettaglio.



FOLLOW THE SUN Con la promozione Follow the Sun è possibile vivere da subito avventure in compagnia di una nuova Suzuki, come per esempio le V-Strom 1050 XT e XT Pro – come quella che ho usato al V-Strom Day – senza avere la preoccupazione di rate con scadenza imminente. Questa campagna infatti consiste in un finanziamento messo a punto con il partner Findomestic e permette di mettersi alla guida senza versare alcun anticipo, iniziando a pagare dopo l’estate. Il piano prevede la prima rata a 3 mesi dalla firma del contratto e il rimborso nei successivi 72 mesi, con ciascuna delle prime 36 rate pari all’1,3% dell’importo finanziato e le successive 36 di entità costante. Questa promo estiva può essere attivata per qualsiasi importo dai 5.000 Euro in su e ha un TAN agevolato del 4,95%, mentre il TAEG raggiunge al massimo il 7,35%.





Suzuki NOW! La seconda proposta della Casa di Hamamatsu è Suzuki Now! Con questo piano la cifra erogata dalla finanziaria può variare tra i 2.500 e i 6.500 Euro, mentre per quanto riguarda la durata il cliente può scegliere tra i 18 e i 24 mesi. In entrambi i casi il TAN è fisso allo 0%, mentre il TAEG oscilla dal 4,60% al 10,25% a seconda della cifra e della scadenza pattuite. Il pagamento della prima rata è fissato dopo un mese dalla sottoscrizione e le spese di istruttoria vanno dai 130 ai 230 Euro.



WAY2RIDE L'ultima delle proposte Suzuki è Way2Ride, uno strumento finanziario che permette a chi porta a casa il mezzo preferito di versare un piccolo anticipo e pagare quindi rate mensili per 2 o 3 anni. Il cliente può determinare l’esborso iniziale e l’entità delle 24 o delle 36 rate, per arrivare a quello che sarà un Valore Futuro Garantito prestabilito: un acconto maggiore per avere poi rate ridotte o viceversa. Al termine del piano di finanziamento il cliente avrà comunque 3 opzioni: saldare l’importo restante con una maxi-rata finale e tenere la moto o lo scooter, restituirla al concessionario o sostituirla con un’altro modello Suzuki.





SUPERVALUTAZIONE In queste settimane i clienti Suzuki che acquisteranno una V-Strom 650, 1050 XT o XT Pro possono anche beneficiare di una supervalutazione di 1.000 Euro dell’usato. Acquistando quest’ultimo modello senza moto da permutare, invece, si riceve invece in omaggio il nuovo kit Freedom – trovate qui la prova di Danilo della V-Strom 650 accessoriata – composto da borse laterali in alluminio da 37 litri, cavalletto centrale, parabrezza touring ed estensioni per gli specchietti, per un vantaggio complessivo di oltre 2.000 Euro. In tutti i casi è infine prevista l'estensione gratuita della garanzia ufficiale da 2 a 4 anni.