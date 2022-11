Nuova Suzuki V-Strom 800 DE: in video da EICMA la nuova enduro stradale

L’abbiamo pizzicata su strada e a EICMA 2022 eccola in versione definitiva: la nuova Suzuki V-Strom 800 DE 2023. Tutto è inedito, nuovo design, tanta tecnologia in più e una ciclistica pensata per spingersi ancora più in là. Scopriamo insieme tutte le novità che la caratterizzano.

Pochi giorni fa, nella comparativa crossover entry level, c’era la V-Strom 650 con il suo motore a V, sulla V-Strom 800 c’è qualcosa di molto diverso. Nello specifico il nuovo motore bicilindrico parallelo fronte marcia da 776 cc, capace di 82,3 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm a 6.800 giri/min. La nuova struttura del motore ha permesso ai tecnici Suzuki di avvicinare il pilota al baricentro, con vantaggi nella distribuzione dei pesi e non solo. La sua architettura è più semplice rispetto a quella del V-Twin ma non mancano certo soluzioni interessanti.

SCOPPIA COME UN V Una su tutte è la scelta dell’albero a gomiti di 270°, che permette al nuovo motore di suonare e comportarsi a livello di erogazione quasi come un bicilindrico a V. Da menzionare è anche la presenza di un albero controrotante che riduce le vibrazioni primarie e secondarie a vantaggio della fluidità. A comandare le operazioni c’è un nuovo comando del gas elettronico che introduce 3 diversi Power mode, che vanno a influenzare il carattere del motore. Per tenere sotto controllo le temperature d’esercizio c’è un sistema di raffreddamento ad alta efficienza, con vantaggi anche nelle fasi d’avviamento con climi rigidi.

ARRIVA IL QUICKSHIFTER Grazie al ride by wire Suzuki ha potuto introdurre sulla sua enduro stradale il quickshifter bidirezionale che opera con un cambio a 6 rapporti per cambiate senza l’utilizzo della frizione, che è servoassistita e anti saltellamento.

Un altro punto cardine della V-Strom 650 è il telaio doppia trave in alluminio, soluzione che le garantisce tanta precisione e stabilità nell’uso su strada. L’attitudine marcatamente più avventurosa della nuova V-Strom 800 DE, però, necessita qualcosa di diverso. Il nuovo telaio in tubi d’acciaio è più compatto e robusto, in grado di resistere maggiormente alle sollecitazioni tipiche dell’uso in fuoristrada, ma non è la sola novità a livello ciclistico.

RUOTA DA 21 E TANTA ESCURSIONE La ruota a raggi da 21 pollici all’anteriore si prende la scena, spalleggiata dalla nuova forcella a steli rovesciati (completamente regolabile) marchiata Showa con ben 220 mm di escursione utile, al posteriore il mono ammortizzatore (regolabile in estensione con registro del precarico remoto) è collegato con leveraggio progressivo; l’escursione utile anche in questo caso è di 220 mm. Ne consegue un altezza da terra mai raggiunta da nessun altro modello V-Stom, ben 170 mm, con la seduta posta a 850 mm da terra. Al posteriore il cerchio è da 17 pollici, le gomme di primo equipaggiamento sono le Dunlop Trailmax Mixtour in misura 90/90-21 e 150/70-17 al posteriore. L’impianto frenante prevede un doppio disco all’anteriore morso da pinze assiali e posteriore con pinza singolo pistoncino.

QUESTIONE DI GEOMETRIA Non è solo la componentistica a rendere la nuova V-Strom più capace di affrontare la cattiva strada, infatti tutte le quote ciclistiche sono maggiormente improntate anche ad un utilizzo off-road. L’interasse è di 1.570 mm, l’angolo del cannotto di sterzo è di 28° e l’avancorsa di 114 mm. L’ingombro ridotto in temine longitudinale del nuovo motore ha permesso l’introduzione di un forcellone in alluminio più lungo e il nuovo telaio è più stretto nella zona delle gambe del pilota per favorire il controllo quando ci si alza sulle pedane; quest’ultime dotate di gommini anti-scivolo removibili. Il peso a secco è forse l’unica nota dolente, 230 kg senza considerare i liquidi necessari al motore e i 20 l di benzina che possono essere contenuti nel serbatoio.

La nuova V-Strom 800 DE segue il sentiero tracciato dalle ultime novità presentate dalla Casa di Hamamatsu, come la Hayabusa, la GSX-S1000GT e la sorellona V-Strom 1050 DE, abbracciando la tecnologia. Detto del ride by wire, la nuova V-Strom può fare affidamento sul pacchetto di aiuti alla guida denominato Suzuki Intelligent Ride System, che permette di avere il controllo di trazione regolabile su 3 livelli più uno specifico per il fuoristrada, il Suzuki Easy Start System, il Low RPM Assist che aiuta nelle partenze e l’ABS regolabile su due livelli o escludibile al posteriore.

NUOVO DISPLAY Al centro del ponte di comando trova posto il nuovo strumento digitale a colori, per lui niente connettività Bluetooth – come per altro già avviene sulla 1050 – ma informazioni tante e ben leggibili, con la schermata che cambia in base all’illuminazione. Rimanendo in tema, tutte le luci della V-Strom 800 DE sono a LED.

Il look della nuova V-Strom 800 DE ricalca per certi versi quello introdotto dalla sorellona V-Strom 1050, pur differenziandosi nei dettagli, come le forma del faro anteriore non squadrato ma con doppio elemento esagonale sovrapposto, già visto sulla naked GSX-S1000 e ora anche sulla GSX-8S. Quello che è certo è che rispetto alla 650 – che rimarrà in gamma – la 800 ha una maggior vocazione al fuoristrada… anche rimanendo ferma sul cavalletto. Lo denotano le protezioni per il motore, i paramani di serie e il plexi standard molto rastremato per non intralciare la guida in off-road, volendo ce n’è uno optional maggiorato per i macinatori di km su strada.

BEN REALIZZATA Come spesso accade quando si ha a che fare con le moto giapponesi, anche la V-Strom 800 DE non delude per qualità costruttiva. L’aspetto è solido, concreto, ma anche lei si concede qualche vezzo estetico come i carter motore bruniti. Le colorazioni disponibili sono 3: grigio/giallo, nero o il classico giallo e blu.

La nuova Suzuki V-Strom 800 DE sarà nelle concessionarie Suzuki a partire da marzo 2023. Ancora non ci è stato comunicato il prezzo di listino, seguiranno aggiornamenti in merito.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022