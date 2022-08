Nuova Suzuki V-Strom 700 in arrivo? Ecco come cambia. Foto spia

Suzuki sarebbe pronta a mandare in pensione la V-Strom 650, sostituita dalla nuova 700 paparazzata nelle foto spia: ecco come cambia

Giusto un mese fa ho provato la Suzuki V-Strom 650 XT 2022. L'enduro stradale di Hamamatsu si comporta un gran bene, certamente anche per merito di un progetto longevo. Ma in Giappone forse sono pronti a farci vedere qualcosa di nuovo: sì perché quella immortalata su un passo alpino sembra proprio la nuova versione della media Suzuki, col nuovo bicilindrico parallelo. Scopriamo come cambia nelle immagini di Kanyarfoto.

CAMBIA FUORI Dal punto di vista estetico non manca il caratteristico becco che l'ha resa famosa, ma il frontale si rinnova profondamente. Troviamo un nuovo cupolino molto basso – dal look molto adventure – e un rinnovato faro a LED, ma soprattutto un cerchio da 21'' – e presumibilmente da 18'' al posteriore – una nuova forcella a steli rovesciati, con l'impianto frenante che sembra ancora affidarsi alle pinze assiali Tokico montate sull'attuale versione. Al posteriore, invece, si intravede un braccio del forcellone differente, più stondato rispetto a quello montato sulla versione 2022. Saranno le camuffature – che ancora abbondano – ma sembra più massiccia e mi ricorda la vecchia Suzuki DR Big...

Suzuki V-Strom 700: il frontale

CAMBIA DENTRO Ma l'altra grande novità sembra essere rappresentata dal nuovo motore: si tratterebbe infatti di un bicilindrico parallelo da circa 700 cc, più leggero e compatto, molto probabilmente capace di rendere la nuova V-Strom più leggera. Non sono attesi grandi aumenti di potenza e possiamo supporre che possa sprigionare circa 70-75 CV.

Suzuki V-Strom 700: vista laterale

NUOVO DISPLAY Nella foto laterale si scorge un'altra grande novità dietro al cupolino, vale a dire la strumentazione digitale con schermo TFT che ricorda quella della GSX-S 1000 GT. Dove la nuova V-Strom sembra cambiare meno è al posteriore, dove ritroviamo il comodo pomello per la regolazione del precarico e anche uno scarico di vistose dimensioni del tutto simile all'attuale. Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito all'arrivo della nuova V-Strom: nelle prossime settimane, probabilmente, ne sapremo qualcosa di più...

Pubblicato da Michele Perrino, 29/08/2022