Suzuki presenta due nuovi scooter 125: ecco Address e Avenis

Da una parte l'addio della GSX-R 1000, ultima supersportiva della gamma, dall'altra il continuo successo di moto come la V-Strom 650. Nel mezzo – della gamma Suzuki – ci sono però gli scooter, in particolare due nuove proposte della Casa di Hamamatsu che arriveranno il prossimo ottobre, Address 125 e Avenis 125.

ADDRESS 125 Iniziamo col dire che in Italia, almeno per il momento, arriverà solo l'Address 125. Su questo piccolo scooter Suzuki troviamo un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 124 cc con tecnologia SEP, Suzuki Eco Performance. La Casa giapponese promette prestazioni brillanti e consumi contenuti in 52,6 km/l (ciclo WMTC). La dotazione prevede fari a LED e luci di posizione a LED disposte in verticale, un grande tachimetro analogico dal display digitale che integra l'indicatore Suzuki Eco Drive, per una guida più attenta ai consumi. Non mancano una lunga sella, piatta e ben imbottita, e l'ampia pedana, ma anche uno spazioso vano sottosella con ganci a doppia funzione, un portaoggetti nella parte sinistra dello scudo e una presa USB.



AVENIS 125 Destinato al mercato europeo, l’Avenis 125 è caratterizzato da un aspetto più sportivo. Condivide lo stesso motore efficiente e ricco di coppia dell’Address, ma si distingue per la forma a cuneo del codino, lo scarico che punta verso l’alto, il faro a LED integrato nello scudo, i gruppi ottici posteriori e le grafiche bicolori. Un altro elemento caratteristico è la strumentazione digitale con un pannello LCD chiaro e d’immediata leggibilità. Come sull'Address il display integra il Suzuki Eco Drive Indicator, che si illumina quando lo scooter viene guidato in modo... parsimonioso. L'Avenis 125 offre in più, rispetto all'Address, un utile vano anteriore, oltre al vano sottosella con ganci a doppia funzione, al portaoggetti nella parte sinistra dello scudo e la presa USB.

VEDI ANCHE

SCHEDE TECNICHE

Address 125 Avenis 125 Lunghezza totale 1.825 mm 1895 mm Larghezza totale 690 mm 710 mm Altezza totale 1.160 mm 1.175 mm Interasse 1.265 mm 1.265 mm Altezza da terra 160 mm 160 mm Altezza sella 770 mm 780 mm Peso in ordine di marcia 105 kg 107 kg Sospensioni anteriore Telescopica, molla elicoidale, ad olio Telescopica, molla elicoidale, ad olio posteriore Mono ammortizzatore, molla elicoidale, ad olio Mono ammortizzatore, molla elicoidale, ad olio Inclinazione cannotto/avancorsa 26° 30’ / 89 mm 26° 30’ / 89 mm Freni anteriore A disco A disco posteriore A tamburo A tamburo Pneumatici anteriore 90/90-12, tubeless Dunlop 90/90-12, tubeless Dunlop posteriore 90/90-10, tubeless 90/90-10, tubeless Sistema di accensione Accensione elettronica Accensione elettronica Capacità serbatoio benzina 5 litri 5,2 litri Capacità lubrificante 0,8 litri 0,8 litri

Pubblicato da Michele Perrino, 13/07/2022