Sylvain Guintoli porta la Suzuki Hayabusa in pista: il video onboard

Sylvain Guintoli ha portato una speciale Hayabusa con livrea celebrativa SERT in pista a Donington Park: il video on board

Dopo essere stata la moto più veloce al mondo Suzuki Hayabusa è tornata nel 2021 con un nuovo modello. All'epoca Danilo l'aveva portata tra i cordoli di Vairano ma c'è chi, oggi, ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella. Colui è Sylvain Guintoli, ex campione del mondo WSBK 2014 con Aprilia e, più recentemente, collaudatore Suzuki MotoGP e campione in carica dell'EWC, il mondiale endurance, sempre con Suzuki. La Casa di Hamamatsu ha confezionato una speciale Hayabusa con livrea replica SERT – il Suzuki Endurance Racing Team – e Sylvain non se l'è fatto dire due volte, portandola in pista a Donington Park, come già aveva fatto con la sua GSX-R1000. Ecco il video!

RAZZO IN PISTA Nella prima parte del circuito, molto scorrevole e veloce, Guintoli riesce a tenere delle belle linee e una gran velocità, con la Busa che segue fedele le traiettorie. D'altre parte la maxi Suzuki dall'alto dei suoi 264 kg preferisce i lunghi curvoni al misto stretto. Con il controllo di trazione basso – Guintoli parla di livello 1 – il pilota francese la fa scivolare un po', per chiudere meglio le curve, nonostante la GSX 1300 R monti le gomme di serie, le Bridgestone S22. Da quando Guintoli gira questi video in pista con le Suzuki di serie ho paura di ritrovarmelo tra i cordoli durante un track day: quello anche con una V-Strom 650 mi darebbe filo da torcere!

Pubblicato da Michele Perrino, 19/08/2022