Suzuki V-Strom 1050 e 1050DE 2023: arriva la versione con ruota da 21". Le novità

La Suzuki V-Strom è arrivata nel 2002 e, dopo 20 anni di onorata carriera, si declina in due nuove versioni: la 1050 standard, che porta con sé diversi aggiornamenti e la nuova 1050DE, che guadagna cerchi a raggi – con anteriore da 21'' – sospensioni con escursione maggiorata e molte altre particolarità ad hoc per il fuoristrada. Prima di conoscerle in dettaglio scopritele in video.

Suzuki V-Strom 1050DE 2023

Le novità della nuova V-Strom 1050DE vanno ben oltre il semplice arrivo dei cerchi a raggi – con anteriore da 21'' dotato di camera d'aria, gli pneumatici sono Dunlop TrailMax Mixtour 90/90 e 150/70 – e prevedono anche sospensioni con molle, valvole e pistoni dalla taratura dedicata e dotate di escursione maggiorata – 170 mm davanti e 169 mm dietro – un'altezza da terra superiore – 190 mm – e un manubrio più largo di 20 mm per lato e realizzato con un alluminio più morbido, per meglio rispondere alle sollecitazioni del fuoristrada.

PER L'OFF-ROAD Per via della guida in piedi, tipica dell'off-road, la 1050DE presenta un cupolino fumè più basso di 80 mm, pedane poggiapiedi in acciaio più grandi rivestite in gomma, una nuova sella fissa più leggera e rigida – altezza 880 mm – cover motore in alluminio e barre tubolari. Anche la dotazione elettronica è dedicata: il controllo di trazione, oltre a essere settabile su 3 livelli o disinseribile, prevede un'ulteriore nuova modalità G – Gravel – e la possibilità di escludere l'ABS al posteriore. Cambiano anche la catena, più robusta, e la leva del cambio.

NUOVE GEOMETRIE Le differenze non si fermano qui e sulla V-Strom 1050DE cambiano anche le geometrie: il forcellone in alluminio è più lungo e con una rigidità torsionale maggiore del 10%, allo stesso modo anche avancorsa e passo sono più lunghi –rispettivamente 126 mm e 1.595 mm – per una maggiore stabilità. Il serbatoio – uguale sulle due versioni – ha una capacità di 20 litri e il peso della V-Strom 1050DE è di 252 kg in ordine di marcia.

Suzuki V-Strom 1050 2023

La V-Strom 1050 2023 si ripresenta praticamente identica a livello estetico, ma si affina in diversi compartimenti, soprattutto a livello di motore ed elettronica. Rispetto alla sua sorella DE, maggiormente votata al fuoristrada, lei mantiene il cerchio da 19'' davanti e quello posteriore da 17'' con pneumatici Bridgestone Battlax Adventure A41 in misura 110/70 e 150/70. Il telaio in alluminio – che differisce tra i due modelli solo per le geometrie – è stato aggiornato con nuovi attacchi della sella, della batteria e del parafango posteriore che dovrebbero meglio sopportare il carico nei terreni accidentati.

VEDI ANCHE

PICCOLE, GRANDI DIFFERENZE Tutte le quote ciclistiche, seppur di poco, differiscono dalla V-Strom 1050DE: la V-Strom 1050 è più bassa – 165 mm da terra – più corta – con un avancorsa di 110 mm e un interasse di 1.555 – e più leggera, con un peso di 242 kg in ordine di marcia. Le sospensioni KYB aggiornate – forcella pluriregolabile, mono con regolazione di precarico ed estensione – sono fondamentalmente le stesse della 1050DE ma hanno un'escursione inferiore – 160 mm sia su forcella che mono – e la sella, a quota 855 mm di altezza, è regolabile su un intervallo di 20 mm. Confermato – anche sulla 1050DE – l'impianto frenante Tokico con dischi da 310 mm e pinze ad attacco radiale davanti, mentre dietro il disco è da 260 mm con pinza a un pistoncino. Viste le maggiori doti da viaggiatrice il cupolino è regolabile su 11 posizioni, lungo un intervallo di 50 mm, mentre le pedane in alluminio, rivestite in gomma, sono più piccole rispetto a quelle della 1050DE e il paramotore è in plastica.

Suzuki V-Strom 1050 e 1050DE 2023: il nuovo display TFT LCD da 5''

Il motore V-Twin a 90° da 1.037 cc conferma i 107 CV a 8.500 giri/min e 100 Nm a 6.000 giri/min ma porta con sé alcune novità. Arrivano nuove valvole di scarico in sodio che aiutano a contenere la temperatura in camera di combustione, migliorando l'efficienza e aumentando la durata. Anche la trasmissione ha subito un aggiornamento, con prima e sesta marcia più corte, a tutto vantaggio di una maggior sensazione di velocità.

PIÙ MODERNA L'aggiornamento all'elettronica parte dall'adozione di un nuovo cambio quick shifter bidirezionale e prosegue con upgrade che riguardano la centralina ECM, quella dell'ABS Bosch, l'acceleratore Ride by Wire e il Cruise Control, che ora permette di selezionare, dalla seconda marcia in su, velocità tra i 25 e i 160 km/h, a patto che il regime sia tra i 2.000 e i 7.000 giri. A completare il quadro dell'elettronica ci pensa il nuovo display TFT LCD da 5'' che promette un'ampia varietà di informazioni e una maggiore leggibilità.

Suzuki V-Strom 1050DE 2023: indole da fuoristrada vera

Le Suzuki V-Strom 1050 2023 saranno disponibili in differenti colorazioni: 4 quelle per la 1050 – rossa, nera, blu e grigia – e 3 – una gialla, bianca e blu, una bianca e blu e una completamente nera – per la 1050DE. Suzuki non ha ancora rivelato quando arriveranno le nuove V-Strom 1050 né i loro prezzi ma certamente, con l'arrivo di EICMA, avremo modo di saperne di più.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/09/2022