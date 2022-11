Suzuki Hayabusa GP Edition: via alle prenotazioni della serie speciale

Via agli ordini per le Suzuki Hayabusa GP Edition con scarico Akrapovic in titanio e i colori delle MotoGP di Alex Rins e Joan Mir

La vuoi come quella di Alex Rins o quella di Joan Mir? Si aprono gli ordini per la Suzuki Hayabusa GP Edition, una serie speciale della “Ultimate Sport Bike” di Hamamatsu, proposta con livree che richiamano quelle delle GSX-RR dei piloti dal Team Ecstar MotoGP. Due, quindi, le varianti: Rosso Pista e Giallo Pista, che su una base grafica e cromatica comune (blu/argento ardesia) aggiungono tocchi nei due colori di cui sopra su codone, prese d'aria, cornice del faro anteriore e cerchi.

COSA CAMBIA E COSA RESTA Dal punto di vista tecnico, l'unica particolarità delle Hayabusa GP Edition è il doppio terminale di scarico omologato Akrapovic (slip-on) in titanio fornito di serie, per un sound ancora più esaltante. Invariati la ciclistica - con telaio in alluminio e sospensioni KYB completamente regolabili - e il motore: il poderoso ''quattro in linea da 1.340 cc che sviluppa 190 CV e 150 Nm di coppia. E che solo perché autolimitato si ferma a 299 km/h, altrimenti...

Suzuki Hayabusa 2021: l'elettronica SDMS

ELETTRONICA AL TOP Evoluta la dotazione di controlli elettronici, grazie alla piattaforma inerziale a sei assi e al sistema Suzuki Drive Mode Selector Alpha (SDMS-α), che consente di personalizzare in modo particolarmente fine controllo di trazione, anti impennamento, erogazione della potenza e freno motore. Colpisce che siano previste regolazioni specifiche anche per il launch control (su 3 livelli), per il quick shifter e per l'ABS cornering, entrambi su 2 livelli. Non mancano il cruise control e l'assistente alle partenze in salita, utili per un uso granturistico.

QUANTO COSTA Le Suzuki Hayabusa GP edition vanno ad affiancare le colorazioni già a listino, Nero/Gold e Silver/Rosso. Il prezzo di lancio di 23.690 euro aggiunge 4.000 euro alle Hayabusa standard (qui la nostra prova), che attacca a 19.690 euro: non pochi, ma va considerato che il valore del solo scarico Akrapovic in titanio è di ben 3.783 euro. Le prenotazioni si possono già effettuare in concessionaria oppure online, tramite la piattaforma Smart Buy, l’E-commerce Suzuki. In questo secondo caso la variante di colore preferita potrà essere indicata in una fase successiva all’ordine, quando ci si recherà presso il dealer per perfezionare il contratto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/11/2022