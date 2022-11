Nuova Suzuki GSX-8S 2023: la naked debutta a EICMA

Nell’articolo che riportava le foto spia sembrava più indietro nello sviluppo rispetto alla V-Strom 800 DE invece proprio al suo fianco e al fianco anche della V-Strom 1050 DE a EICMA 2022 c’è posto anche per la nuova naked bicilindrica GSX-8S. Anche per lei praticamente è tutto inedito, infatti motore, ciclistica e design nascono da un foglio bianco. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

Dal bicilindrico a V della SV650 era difficile estrarre ancora qualche cavallo, ecco dunque l’esigenza di creare un nuovo motore – rigorosamente bicilindrico – che potesse riportare in alto le naked di Hamamatsu. L’unità propulsiva è condivisa con la cugina V-Strom 800 DE, la tecnica di base è la medesima (4 valvole, bialbero, contralbero di bilanciamento) e lo sono anche i dati tecnici: 82,3 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm a 6.800 giri/min. Non è però un copia e incolla, le due moto avranno caratteri diversi e lo denotano anche i grafici che mostrano le curve di potenza e coppia delle due moto.

NOSTALGIA ADDIO Il bicilindrico a V rimarrà in produzione, ma per i più affezionati a questo schema forse è piacevole scoprire che grazie all’albero a gomiti con fasatura a 270° il nuovo bicilindrico parallelo da 776 cc suona e si comporta proprio come un bicilindrico a V, con i vantaggi in termini di trazione che ne derivano.

RIDE BY WIRE A comandare i corpi farfallati da 42 mm ci pensa un nuovo acceleratore elettronico, ed è proprio grazie a lui se sulla GSX-8S vengono introdotti i power mode, tre diverse configurazioni che intervengono sulla risposta dell’acceleratore andando a creare tre diverse anime dello stesso motore, dalla più sportiva alla più tranquilla. Per tenere sotto controllo le temperature d’esercizio c’è un sistema di raffreddamento ad alta efficienza, con vantaggi anche nelle fasi d’avviamento con climi rigidi.

CAMBIO RAPIDO Ed è ancora una volta merito del ride by wire se Suzuki ha potuto introdurre sulla sua naked bicilindrica il quickshifter bidirezionale. Il cambio ha 6 rapporti ed è accoppiato ad una frizione servoassistita e dotata di funzione anti-saltellamento.

Per rendere la naked agile e precisa su strada ma allo stesso tempo stabile gli ingegneri Suzuki hanno messo a punto un nuovo telaio in tubi d’acciaio, accoppiato ad un forcellone in alluminio che solo nelle forme ricorda quello della V-Strom 800, in realtà è più corto come denota l’interasse di 1.465 mm (contro i 1.570 dell’enduro stradale). Rimanendo in tema quote ciclistiche, l’avancorsa è di 104 mm mentre l’angolo del cannotto di sterzo è di 25°. Il peso a secco non è ridottissimo, 202 kg a secco.

SOSPENSIONI E FRENI Per il comparto sospensioni Suzuki ha optato per una forcella KYB a steli rovesciati non regolabile, mentre il mono ammortizzatore è regolabile nel precarico della molla ed è infulcrato al forcellone attraverso un leveraggio progressivo. L’impianto frenante prevede una coppia di pinze a 4 pistoncini con attacco radiale che mordono dischi da 310 mm, pinza a pistoncino singolo al posteriore con disco da 240 mm, tutto firmato Nissin. Ovviamente non manca l’ABS che non prevede livelli diversi d’intervento o la possibilità di esclusione. Gli pneumatici di primo equipaggiamento, calzati su cerchi in lega da 17 pollici, sono i Dunlop RoadSport 2 in misura 120/70-17 e 180/55-17.

Anche la GSX-8S strizza l’occhio alla tecnologia. Oltre al già menzionato ride by wire, la naked può fare affidamento sul pacchetto di aiuti alla guida denominato Suzuki Intelligent Ride System, che permette di avere il controllo di trazione regolabile su 3 livelli, il Suzuki Easy Start System, il Low RPM Assist che aiuta nelle ripartenze a bassa velocità.

NUOVO DISPLAY Al centro del ponte di comando trova posto il nuovo strumento digitale a colori, per lui niente connettività Bluetooth – come per altro già avviene sulla 1050 – ma informazioni tante e ben leggibili, con la schermata che cambia in base all’illuminazione. Molto scenografiche le luci a LED del frontale, mentre le frecce a LED sono optional.

In quanto a design in Suzuki non sono stati affatto conservativi, anzi. I designer hanno azzardato scegliendo linee nette e spigolose, con le sovrastrutture che si sviluppano molto in alto lasciando in vista la meccanica. Il frontale con il doppio faro esagonale sovrapposto riprende lo stile della sorellone GSX-S1000 ma acquisisce una sua personalità grazie alle luci DRL che corrono ai lati. Il posteriore è corto, come si usa oggi, con il porta targa che per essere a norma… deve fare chilometri per raggiungere la ruota posteriore.

COLORAZIONI La nuova Suzuki GSX-8S sarà disponibile in tre diverse colorazioni: Blu Sidney, Bianco Oslo e Nero Dubai. Non mancano gli accessori per personalizzarla a proprio piacimento, dalle leve alleggerite, alle borse laterali e da serbatoio.

Al momento Suzuki non ha ancora comunicato il listino ufficiale della nuova GSX-8S, appena avremo notizie in merito vi aggiorneremo, quello che sappiamo è che le moto arriveranno sul mercato all’inizio della primavera 2023.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022