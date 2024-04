Bella la vita al volante della Mercedes Classe E 220d! Ecco perché

La Mercedes Classe E station wagon qualche anno fa era un punto di arrivo tra gli status symbol, prima dell’avvento dei SUV che hanno fatto cadere nel dimenticatoio le furbe wagon. Ora il fedele alla stella Mercedes che bada al giudizio altrui (o ha necessità di carico fuori norma) sceglie una delle tante declinazioni della sigla GL, ma chi viaggia molto e punta all’understatement sa cosa scegliere. E per gli indecisi tra wagon e SUV c’è sempre la versione All-Terrain della Classe E wagon (qui la prova), un poco più alta e più avventurosa nell’aspetto.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, la griglia anteriore

Dalla storia della Mercedes Classe E e sue antesignane la E220d 4Matic station wagon tramanda una serie di valori, come il comfort e la voracità del suo bagagliaio. Di tante trasformazioni dello stile di generazione in generazione, l’attuale ha forme equilibrate che dissimulano (abbastanza) le sue dimensioni generose, 494x188 centimetri, quanto un SUV di pari categoria almeno in quanto a occupazione di suolo pubblico (a dispetto di quanto sostengono i benpensanti che osteggiano i SUV). È lunga, ma scivola via nel traffico in un piacevole anonimato. Trovo un po’ infantile la firma luminosa posteriore a forma di stella e il grigio da fondo antiruggine Manufaktur Alpine Grey Solid (3.782 euro) della E220d 4Matic che sto provando, poi, non esalta la lussuosità del pezzo, ma contribuisce all’effetto Stealth. Su una Mercedes non mi farei mancare gli interni color biscotto abbinati a un colore scuro, come l’argento verde o il blu nautico (peraltro entrambi senza sovrapprezzo).

Mercedes E220d 4Matic station wagon, vista laterale

Anche all’interno il lusso è discreto. La plancia, piatta e sdraiata, è poco invasiva e il suo rivestimento in frassino nero è un dettaglio prezioso ed elegante. Certo, non mancano i giochi colorati di luci LED su plancia e portiere immancabili al giorno d’oggi, ma è sufficiente scegliere sfumature discrete e apprezzare i cambi di colore in situazioni di pericolo, sia in marcia, quando un ostacolo di avvicina rapidamente, o anche da fermi, quando apro la portiera e le linee LED sulla portiera lampeggiano in rosso se sta sopraggiungendo una bici, una moto un'altra auto.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, le luci LED sulla portiera

QUASI TUTTO TOUCH Le impostazioni del climatizzatore, come quasi tutte le regolazioni, sono virtuali grazie al grande schermo da 14,4 pollici sdraiato al centro della plancia, non scomodissime per la verità, ma sicuramente meno pratiche e sicure che azionare una rotellina o dei pulsanti fisici. Il privilegio del clic spetta soltanto a un pulsante per accedere alla schermata per il setup degli ADAS (per disinserire facilmente, tra l’altro anche il mantenitore di corsia), al pulsante hazard e a quello per attivare il posteggio automatico, oltre all’accensione della radio e un bilanciere per regolare il volume, molto più pratico del comando a sfioramento sul volante.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, nell'infotainment ci sono i videogame

ASSISTENTE VIRTUALE Se non volete distrarvi dalla guida, comunque, c’è sempre Mercedes a disposizione, nel senso della signorina del sistema MBUX di ultima generazione che risponde servizievole all’appello di Hey, Mercedes. La solerte Mercedes capisce piuttosto bene i comandi impartiti, tra cui anche proprio la selezione della temperatura del clima o il disinserimento del mantenitore di corsia. Soltanto una volta mi è capitato che si impicciasse delle mie conversazioni a bordo zittendo la radio e impallandosi sulla regolazione del volume dei messaggi vocali.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, finitura in frassino nero

La Mercedes E220d 4 Matic fa parte di quella categoria di auto che scodinzola quando il padrone si avvicina e lo accoglie sparando verso l’esterno le maniglie delle portiere, altrimenti elegantemente e aerodinamicamente nascoste a filo della carrozzeria. Abituati ormai alle posizioni di guida panoramiche e un po’ verticali, salire sulla Classe E station wagon è un po’ come salire su una sportiva: si scende in auto e ci si infila al posto di guida. Non godo del panorama, ma semi sdraiati si sta più comodi.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, la prova su strada

TRANSATLANTICO E sulla Classe E station wagon si sta tutti comodi. Davanti i sedili sembrano troppo snelli e quasi piccoli per una Classe E, ma sono comodi anche dopo ore e ore di viaggio. Mi piace la possibilità di allungare la seduta e di regolare il poggiatesta non soltanto in altezza, ma anche in profondità. Mi piace anche il grande vano scavato nel tunnel centrale con lo spazio per ricaricare anche un grande smartphone, con prese USB C e due portalattine, di cui uno richiudibile. Anche dietro si sta comodi, la seduta è alta per una buona visibilità e anche il passeggero centrale non sta male, malgrado il tunnel centrale bello largo. Nella sfida SUV contro station wagon la Classe E wagon ha da dire la sua quando si parla di bagagliaio: al contrario di altre station wagon che in questo caso devono soccombere miseramente, la E220d 4Matic ha un bagagliaio capace di 615 litri sotto alla tendina (che si apre e si chiude automaticamente), ampliabili fino a 1.830 se si viaggia in due.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, il bagagliaio

LA TECNICA Il motore della E220d è un duemila quattro cilindri diesel mild hybrid con 197 cavalli termici e 23 elettrici, con 440 Nm di coppia massima tra 1.800 e 2.800 giri, capace di spingere le due tonnellate abbondanti della grande wagon fino a 227 km/h e da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. Non c’è il rombo esaltante di un sei cilindri (per questo dovete puntare e alla 450d pronti a spendere circa ventimila euro in più) e le prestazioni, sulla carta, possono non dire molto. In realtà, il quattro cilindri fa sentire poco la sua ruvidità diesel all’interno dell’abitacolo se non si ha troppa fretta e si deve spingere molto sul gas. In realtà, il cambio automatico a 9 marce 9g-tronic lavora bene con il quattro cilindri e con il suo assistente elettrico, e l’ago del contagiri sta quasi sempre intorno ai 1.500 giri o poco più, sia che mi muova agilmente nel traffico, che mi diverta tra le curve degli Appennini o che viaggi in autostrada.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, il vano motore

QUANTO CONSUMA NEL MONDO REALE I consumi dichiarati sono da utilitaria, con 4,9-5,7 litri per 100 km nel ciclo WLTP. E sono veri, alla fine della mia prova il computer di bordo segna 6,1 l/100 km, con tanta autostrada e statali in collina e una parte cittadina. In autostrada il consumo è intorno ai 6 l/100km, in città, una volta climatizzato l’abitacolo, nell’ordine dei 10/13 l/100 km con una guida agile e attenta. Se per voi ogni semaforo è una drag race o non sfruttare l’efficienza motori/cambio, si superano anche i 20 l/100 km.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, il posto di guida

GIGANTE BUONO La scheda tecnica riporta anche un diametro di sterzata di 12 metri, che non è tanto per una wagon lunga 494 centimetri, ma nemmeno poco. Eppure, a me sembra che la tedescona sterzi in molto meno spazio, ho fatto sempre manovra senza problemi in spazi stretti e mi accorgo dei cinque metri soltanto se devo cercare posteggio. Lo sterzo è piuttosto veloce, leggero ma comunicativo e mi viene facile mettere le ruote esattamente dove voglio. Nella modalità di guida Individual seleziono il setup sportivo per lo sterzo che diventa un poco più pesante e non mi dispiace. L’assetto è pensato per il comfort, morbido ma ben accucciato con il pacchetto Agility Control di serie per l’allestimento AMG Line Premium che abbassa l’assetto di 15 millimetri, mentre le sospensioni posteriori sono autolivellanti: soltanto su fondi molto sconnessi e dandoci dentro ho sentito qualche indecisione al posteriore. Ma si guida sempre un gran bene ed è anche ben frenata, anche quando gli ADAS inchiodano perché la colonna si avvicina troppo velocemente.

Mercedes E220d 4Matic station wagon, la plancia

La Mercedes E220d 4Matic è, come deve essere una Classe E, un’auto comoda, pronta per lunghi viaggi, con tanto spazio e consumi ridicoli che consentono di percorrere più di 1.000 km con i suoi 67 litri di pieno. Alla faccia della equivalenza funzionale con le auto elettriche, nel tempo di un pieno non avete nemmeno il tempo per giocare a uno dei videogame disponibili sul display centrale. È ben insonorizzata, ben dotata di tutto quanto serve per viaggiare a stare bene a bordo. Il prezzo per una E220d 4Matic è 77.260 euro per la versione di attacco Advanced, ma per una E220d station wagon 4Matic AMG Line Premium come quella che sto provando il prezzo decolla a 87.148 euro.

Motore 2,0 litri, 4 cilindri, turbodiesel, mild-hybrid Potenza massima di sistema 197 CV Coppia massima di sistema 440 Nm da 1.800 a 2.800 giri Velocità 227 km/h 0-100 km/h 8,1 secondi Cambio Automatico a 9 rapporti Trazione Integrale Dimensioni 4,94 x 1,88 x 1,47 m Bagagliaio Da 615 a 1.830 litri Peso 2.060 kg Prezzo da 77.260 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 13/04/2024