La prova della nuova Mercedes E 300 de SW: l'evoluzione della specie

Nuovo look, nuova tecnologia, nuovo comfort: la nuova generazione di Mercedes Classe E SW cambia tanto per (ri)lanciare la sfida nel segmento delle famigliari premium. In quasi 5 metri di lunghezza la vice-ammiraglia della Stella condensa alcuni tratti della Classe S con linee smussate e imponenti, ma anche di modelli della famiglia elettrica EQ. E poi, c’è tanto spazio e lusso a bordo, come si addice a un’auto di questa categoria. Ma l’effetto wow è assicurato dal reparto hi-tech con la plancia “Superscreen”, che sotto un’unica superficie a vetro raccoglie tutti i display dell’infotainment. Arriva con una gamma di motori esclusivamente ibridi leggeri a 48V oppure plug-in e con prezzi a partire da poco più di 71.500 euro. Abbiamo guidato la 300 de All Terrain ed è un gran bel viaggiare.

Prova Mercedes Classe E SW: arriva la settima generazione della wagon tedesca

Non c’è nulla da fare, ogni volta che si osserva una Mercedes nuova, non si può che rimanere colpiti dalle linee pulite, moderne, ma che trovano continuità con il passato. Una specie di evoluzione senza soluzione di fine e questo è un valore aggiunto non da poco. Oggi, la nuova Classe E SW ricalca questo concetto e, anzi, lo sottolinea prendendo spunto anche da modelli più recenti come la Classe S e alcune versioni elettriche della famiglia EQ. Sbalzi ridotti, spalle larghe, angoli smussati, tetto filante e inclinato verso la coda. La giusta dose di finiture eleganti, in nero lucido, e il gioco è fatto: la nuova Classe E SW appare subito slanciata, ma vigorosa. E c’è anche un pizzico di sportività, con il generoso cofano con le due gobbe longitudinali che a Stoccarda chiamano “powerdome”. Il tutto con un equilibrio di proporzione sempre ben riuscito. Ma c’è anche la variante “tuttoterreno” che, guarda caso, si chiama proprio All Terrain e aggiunge elementi in plastica grigia sui parafanghi, le protezioni sottoscocca e altri piccoli dettagli per darle una connotazione più “avventurosa” oltre che proteggere la carrozzeria nelle escursioni in fuoristrada. Niente di eccessivo, anzi, un po’ di “sale” allo stile classico della station tedesca.

E se fuori la Classe E wagon è mutata pur restando riconoscibile, beh, dentro il salto in avanti è ben altra cosa. Partiamo da cosa non cambia e cioè lo spazio a bordo (sempre tanto per cinque persone) e la percezione di qualità e comfort che trasmette l’abitacolo. Rivestimenti (dai sintetici alla pelle pregiata), finiture, accoppiamenti, dettagli che creano un ambiente prestigioso, dove è sempre piacevole trovarsi, che siano pochi chilometri in città o un lungo viaggio. Sedili da prima classe, con tutte le regolazioni possibili, luci soffuse e assenza di rumore (o quasi) creano un habitat ovattato e gradevole. Addirittura, Mercedes ha ideato un sistema per ridurre il mal d’auto attraverso il programma opzionale Energizing Comfort, con il sistema che agisce sulla posizione dello schienale, mentre la seduta si solleva leggermente, il clima immette aria fresca dall’esterno e si attivano le funzioni intrattenimento musicale, di ionizzazione e profumazione dell’abitacolo. Una piccola SPA di bordo dedicata a chi è più sensibile agli effetti negativi del viaggio. Se si osservano i dettagli con attenzione, ogni elemento è al suo posto, i comandi sono praticamente tutti a sfioramento e se si può muovere una critica, viene dalla quantità di tasti per cruise control, radio e infotainment sul volante, che disorienta un po’ prima di farci la mano. E nei quasi 5 metri di lunghezza, c’è lo spazio per ritagliare un vano di carico da record, che arriva fino a 615/1.830 litri.

Prova Mercedes Classe E SW: i sedili anteriori a prova di viaggi chilometrici

Ma il vero colpo di scena è l’organizzazione del sistema multimediale, che nelle versioni top della Classe E SW è raggruppato tutto sotto un'unica superficie a vetro e che si chiama Superscreen. Una plancia full digital a tutta larghezza, che si allunga dal centro plancia dove c’è il grande schermo da 14,4” per la gestione di tutto il sistema, fino all’estrema destra dove trova spazio il terzo display da 12,3” per il passeggero. Una soluzione ispirata all’Hyperscreen della Classe S e che non può che lasciare impressionati.

Prova Mercedes Classe E SW: la plancia della wagon di StoccardaSOLUZIONE HI-TECH Al di là del cruscotto da, già visto su altri modelli Mercedes, ma oggi anche con grafica 3D in optional, il display al centro è l’interfaccia uomo-macchina per tenere sotto controllo la guida, la comunicazione e il comfort per gli occupanti. Il sistema MBUX di ultima generazione si attiva in maniera naturale e dopo avere riconosciuto la vostra voce, diventa il factotum virtuale di bordo al quale chiedere (quasi) tutto. Dalla gestione di un percorso, alla ricerca di un luogo, alla scelta di un locale, fino alla musica preferita e molto altro. Di fatto, il cuore pulsante del sistema infotelematico, attraverso il quale gestire anche giochi o social grazie alle app di provider esterni e all’intelligenza artificiale. Una vera centrale hi-tech per il benessere dei passeggeri.

Prova Mercedes Classe E SW: il Superscreen con il display anche per il passeggero

La nuova wagon della Stella arriva con una gamma motori ibridi a 4 o 6 cilindri mild-hybrid e plug-in hybrid, benzina o diesel con potenze da 197 a 313 CV, cambio automatico a 9 rapporti e trazione posteriore o integrale. Il quattro cilindri 2.0 turbodiesel, plug-in-hybrid della E SW 300 de All terrain che abbiamo guidato è la classica ciliegina sulla torta per questa Mercedes. Una unità conosciuta e collaudata, con il motore a combustione da 197 CV e 440 Nm di coppia, aiutato da quello elettrico che somma altri 129 CV, alimentato dalla batteria alla spina da 25,4 kWh, ricaricabile dal 10% all’80% in un tempo da 20 minuti a circa due ore (11 kW CA, 55 kW CC) e che vale circa 100 km dichiarati di autonomia EV. Nel nostro caso, il powertrain è abbinato a una trasmissione automatica a 9 rapporti e alla trazione integrale, prerogativa della variante All Terrain. Al di là della teoria, il lato pratico si traduce in un piacere di guida sempre elevato.

Prova Mercedes Classe E SW: il motore PHEV con 197 CV+129 CV elettriciBELLA SPINTA FIN DA SUBITO Il motore gira rotondo e cresce di intensità appena si sfiora il gas. La spinta è abbastanza energica, diciamo quella che ti aspetti da una grande wagon che supera le 2,3 tonnellate di peso, e il cambio è perfettamente accordato all’erogazione. La nuova Classe E famigliare è sinonimo di comfort proprio e soprattutto durante la guida, quando mette in mostra l’eccellente lavoro delle sospensioni (a regolazione elettronica di serie) e alla piacevole risposta dello sterzo: leggero e un po’ demoltiplicato, ma sempre puntuale nel trasmettere cosa passa sotto le ruote davanti. Ovviamente, non possiamo aspettarci reazioni fulminee, ma neanche vanno cercate, poiché il valore aggiunto della wagon tedesca è proprio la gradevole relazione fra motore, cambio, telaio, sterzo e sospensioni, in ottica di una guida dinamica ma a tutto relax. Potremmo definirla una vera maratoneta, capace di digerire chilometri su chilometri senza fare un plissé con i quattro cilindri che in autostrada “ronfano” a 1.600 giri a 130 orari. Ma se serve avere un po’ di brio, c’è il profilo Dynamic, che accorda tutto per trovare più vivacità.

Prova Mercedes Classe E SW: dettaglio dei fari posteriori a LED con logo della StellaIL FUORTISTRADA NON LA SPAVENTA Le modalità di guida sono sono ben sei, tra le quali la All Terrain aggiunge Off-Road per potersi muovere più agilmente su tracciati difficili, situazione dove la maggiore altezza da terra (+46 mm) e la possibilità di avere la funzione di “cofano trasparente” della telecamera anteriore, mette al riparo da brutte sorprese sulle rocce come sui marciapiedi. E, per tornare un attimo alla questione autonomia, la 300 de si è rivelata una piacevole sorpresa visto che la media rilevata durante il test drive è stata di 6,1 l/100 km. Un valore registrato nella modalità Hybrid dove si apprezzano di più le “strategie” di risparmio come le lunghissime fasi di veleggiamento nei rallentamenti autostradali, dove il contagiri va a zero per centinaia e centinaia di metri. Detto questo, abbiamo percorso molta autostrada e tante strade statali, ma meno città, eppure siamo certi che il risultato non sarebbe peggiorato troppo sommando gli stop&go urbani. Un successo per un “macchinone” del genere, ma non è una sorpresa.

Prova Mercedes Classe E SW: piacere di guida e relax a bordo

La nuova station wagon di Stoccarda, naturalmente, non è a buon mercato, ma i soldi spesi sono ben ripagati. Si parte da poco più di 71.500 euro per la 200 Advanced benzina e circa 72.500 euro per la 220 d Avanced diesel (per la All Terrain PHEV 4x4 si attacca a 89.222 euro) che offrono un’ampia gamma di accessori di serie per sicurezza, comfort, e tecnologia. La lista optional è sempre bella ampia per poter creare la macchina preferita, ma avendo in listino numerosi allestimenti, con più o meno optional, Mercedes suggerisce di scegliere, semplicemente, la versione preferita in modo da avere un futuro valore residuo (compreso di tutti gli accessori) riconosciuto all’atto della rivendita. Una soluzione furba, che mette al riparo dalla inevitabile svalutazione dell’auto arricchita da tanti optional che non saranno riconosciuti nella trattativa dell’usato. In ogni caso, quella del test in versione Premium e con una selezione di optional, supera di poco i 109.000 euro.

Motore 4 cil. turbodiesel plug-in hybrid, 1.993 cc Potenza max 197 CV+129 CV EV Coppia max 440 Nm Velocità 213 km/h Trazione integrale Dimensioni 4,95 x 1,89 x 1,63 m Consumo medio 0,9-0,6 litri/100 km ponderato WLTP Autonomia EV 82-94 km WLTP Prezzo da 89.222 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/02/2024