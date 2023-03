Nuova Mercedes E 53 AMG SW: spazio allo sport anche in famiglia

La Mercedes Classe E di nuova generazione arriverà tra pochi mesi con una gamma di motori completamente elettrificati, e la consueta scelta di carrozzeria fra berlina e station wagon, mentre per la coupé e la cabrio è ancora presto. Il lancio dei modelli è imminente, ma i collaudi non sono ancora terminati, soprattutto per le varianti più sportive AMG, che debutteranno un po’ più in là nel tempo. E le immagini che vi mostriamo sono proprio dei prototipi di una E 53 AMG SW, beccata sulle strade innevate del nord Europa. Come per l'attuale generazione, la variante high performance si differenzia per la calandra esclusiva, i freni di maggiori dimensioni e lo scarico sportivo - spunti che senza dubbio saranno riportati sui nuovi modelli - ma il restyling non sarà, ovviamente, l’unica novità.

Nuova Mercedes E 53 AMG SW: la famigliare tedesca è quasi pronta al debuttoCIAO V8 E 6L, ARRIVA UN 4 CILINDRI PHEV DA PAURA Infatti, dal quartier generale di Affalterbach lasciano intendere che l'attuale V8 biturbo da 4,0 litri della Mercedes-AMG E63 uscirà dall’offerta, il che significa che anche il sei in linea tremila biturbo della E53 che vediamo qui potrebbe andare in pensione. Come nella caso della più piccola Mercedes AMG C63, il posto sarà occupato da un potente quattro cilindri turbo da 2,0 litri, l'M139, con assistenza ibrida plug-in per una potenza totale fino a 600 CV. Evviva il downsizing, quindi, ma con prestazioni che resteranno ai vertici del segmento. Il motore è progettato per essere abbinato a un cambio automatico con convertitore di coppia a nove velocità, che distribuisce tutta la potenza sulle quattro ruote.

VEDI ANCHE

Nuova Mercedes E 53 AMG SW: downsizing per il motore, ma più potenza con l'elettricitàDESIGN ELEGANTE MA CON SPUNTI RACING Per quanto riguarda lo stile, il nuovo modello adotta un aspetto ispirato all'ultima Mercedes Classe S, con un frontale più audace, che include fari dal profilo più affilato, la grande griglia che abbiamo appena descritto e le solite proporzioni ben riuscite, anche nella versione wagon. Pur se pesantemente camuffato e coperto di neve, il prototipo ci mostra, infine, la parte posteriore, che sarà completata da un paraurti modificato, più i quattro grossi tubi di scarico ovali, caratteristici della variante 53 AMG.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/03/2023