Mercedes EQC Sedan (2025), nuove berline elettriche a passeggio

Ricordare il concept visto all'IAA Mobility di Monaco 2023? Ecco, quel concept scende ora dal piedistallo e prende ad esplorare il mondo circostante. Quella tuta mimetica su quattro ruote che i nostri fotografi hanno paparazzato in Germania ha tutta l'aria di essere il prototipo proprio del modello di serie che deriverà da Mercedes CLA Concept, erede 100% elettrica di Mercedes CLA, individuata (provvisoriamente) dalla sigla EQC Sedan. Non proprio di buon auspicio, come nome, visto il mezzo fiasco di EQC prima generazione. Ora, tuttavia, le basi sono assai diverse.

Nuova Mercedes EQC Sedan, le nostre foto spia

HYPERMILER Il muletto della gallery esprime lo stesso design elegante e aerodinamico, squisita integrazione di eleganza e funzionalità, che caratterizzava anche CLA Concept. Elementi di illuminazione a LED, una griglia anteriore scolpita, una silhouette futuristica che segnala un allontanamento dai tradizionali design dei motori a combustione. D'altra parte, EQC Sedan sarà la prima full electric della Stella a viaggiare sulla nuovissima piattaforma dedicata, sigla Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) . Forma e - soprattutto - concretezza: un sistema di batterie all’avanguardia e un motore elettrico super efficiente (dai consumi, si dice, di soli 12 kWh/100 km, un bel traguardo per una berlina) sono in predicato di fornire un’autonomia di 750 km con una singola carica, facendone una scelta pratica sia per gli spostamenti quotidiani, sia (finalmente?) per i viaggi su lunghe distanze.

VEDI ANCHE

Nuove batterie per un'autonomia di 750 km?

LUSSO DEMOCRATICO? Lunghe percorrenze e soprattutto viaggi nel massimo comfort. Tra le altre innovazioni, EQC Sedan dovrebbe adottare il primo sistema di infotainment Mercedes basato sul nuovo sistema operativo MB.OS. Con interfaccia touchscreen a tutta larghezza (vedi, sotto, il teaser del display che Mercedes mostrerà a breve al CES 2024), controlli vocali intuitivi e una integrazione con lo smartphone mai così potente. Il prezzo? Più competitivo, pare, di quanto si possa immaginare. Almeno, per gli standard premium. EQC prima espressione della nuova vision di lusso accessibile Mercedes. Seguiremo il suo percorso verso le concessionarie (atteso entro il 2025) da distanza il più possibile ravvicinata.

Questi gli interni? Lo scopriamo al CES 2024

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2023