Mercedes-Benz CLA Concept: all'IAA 2023 una hypermiler EV dalle forme filanti

Mercedes-Benz CLA Class è l’ultima concept car presentata dal marchio della Stella all'IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera (qui il programma completo del Salone). Si tratta di un raffinatissimo prototipo che anticipa alcune soluzioni che ritroveremo sui modelli del futuro. Sviluppata sulla piattaforma Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), l'estetica di CLA Class propone un design elegante e sofisticato, abbinato a prestazioni velocistiche di tutto rispetto. Gli interni si concentrano invece sul cliente offrendo livelli di comfort, piacere di guida e abitabilità da prima della classe.

Mercedes-Benz CLA Concept: frontale

RIVOLUZIONE IN CORSO ''Il prototipo CLA Class è il precursore di un segmento completamente nuovo di veicoli entry-level completamente elettrici di Mercedes-Benz. La gamma comprenderà un totale di quattro nuovi modelli - una coupé a quattro porte, una shooting brake e due SUV - ciascuno con una sostanza di prodotto significativamente elevata. Questa nuova famiglia di modelli si rivolge a una generazione di clienti che ricercano l'inconfondibile feeling Mercedes-Benz, con più funzioni, un comfort e una sicurezza ancora maggiori e la tecnologia più avanzata. Inoltre, si orientano verso una scelta sostenibile che sia un po' più elevata di tutte le altre. Questa hypermiler è la one-litre car dell'era elettrica, con un'autonomia di oltre 750 chilometri e un consumo energetico di soli 12 kWh/100 km. Basata sulla piattaforma MMA, offre una panoramica della prima famiglia completa di auto elettriche Mercedes-Benz sviluppata da zero per mettere in strada la nostra Ambition 2039, con la quale puntiamo a raggiungere la neutralità netta delle emissioni di anidride carbonica lungo l'intera catena del valore nella nostra flotta di veicoli nuovi nel 2039'', ha commentato Ola Källenius, Amministratore delegato del Gruppo Mercedes-Benz AG.

Mercedes-Benz CLA Concept: laterale

INFOTAINMENT EVOLUTO La nuova piattaforma MMA ingloba un powertrain elettrico di ultima generazione, con un'autonomia stimata di oltre 750 chilometri. Il pianale MMA è destinato a svolgere un ruolo fondamentale nell'accelerare la diffusione dell’elettrico nella gamma Mercedes-Benz. Inoltre, il nuovo sistema operativo MB.OS è alla base di un'interfaccia utente e di un'esperienza d'uso (UI/UX) senza precedenti. Grazie infatti al Superscreen MBUX derivato dall'innovativo display di Vision EQXX, il sistema d’infotainment di CLA incorpora una grafica avanzata con informazione in tempo reale. All’interno spazio a materiali sostenibili su buona parte dei rivestimenti e delle sedute (qui le nostre anticipazioni su CLA). Si va dall'acciaio quasi CO2-free e dall'alluminio CO2-reduced ai materiali in pelle prodotti e lavorati in modo sostenibile e alle finiture realizzate con la carta.

Mercedes-Benz CLA Concept: interni

EVOLUZIONE COSTANTE ''La tecnologia alla base del Concept CLA Class rappresenta un approccio completamente nuovo per Mercedes-Benz e incorpora molti insegnamenti del nostro innovativo programma tecnologico Vision EQXX. Ad esempio, i nostri ingegneri hanno massimizzato l'efficienza riducendo le perdite nel suo sistema di trazione elettrica a 800 V. Inoltre, presenta una chimica delle celle delle batterie ottimizzata e un elevato livello di integrazione che consente un'eccellente densità energetica. Sono certo che la nostra piattaforma MMA ci consentirà di offrire ai nostri clienti in questo segmento di mercato una combinazione di prestazioni, sostenibilità, sicurezza e comfort abbinata a un'esperienza digitale eccezionale di alto livello'', ha dichiarato Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/09/2023