MBUX "next gen": il nuovo confine del dialogo uomo-macchina lo fissa Mercedes (video)

Potremmo definirlo MBUX atto secondo. Il sistema infotainment di Mercedes passa a un livello superiore per diventare una porta di accesso privilegiata che fa comunicare in modo più efficace passeggeri e automobile. Questa è la strada da seguire per un'esperienza cliente iper-personalizzata e intuitiva, che comincia proprio dentro i confini di un abitacolo e prosegue tra le mille opportunità offerte dal web. Al CES 2024 di Las Vegas, che si terrà dal 9 al 12 gennaio, Mercedes presenterà in anteprima il prossimo grande passo verso la sua visione di intrattenimento. La più grande fiera dell'elettronica di consumo al mondo offre lo sfondo perfetto per il rivoluzionario MBUX (Mercedes-Benz User eXperience) Virtual Assistant. Il nuovo sistema porta l'assistente vocale ''Hey Mercedes'' in una dimensione visiva completamente nuova con la grafica del motore di gioco ad alta risoluzione di Unity.

Nuovo MBUX: l'intelligenza artificiale Mercedes arriva al CES 2024 di Las VegasESPERIENZA DIGITALE INNOVATIVA Questa funzione avanzata basata sull'intelligenza artificiale combina i sistemi intelligenti di MBUX in un'unica entità e presenta un nuovo volto espressivo al cliente con un'interazione naturale. Funziona con il sistema operativo Mercedes-Benz sviluppato internamente. OS, l'assistente virtuale MBUX, è il protagonista di diverse innovazioni digitali che saranno presentate a gennaio. ''Mercedes-Benz sta reinventando l'esperienza digitale dei passeggeri sfruttando l'intelligenza artificiale per offrire un'interazione simile a quella umana con l'assistente virtuale intelligente MBUX. Include caratteristiche empatiche che si sincronizzano con il tuo stile di guida e il tuo umore. Abbinato al nostro MB interno. Questo approccio definirà il futuro del lusso digitale''. Le parole del CEO di Mercedes-Benz Ola Källenius sono significative. Il futuro della connettività secondo la Casa di Stoccarda è alle porte.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/12/2023