Mercedes EQT, quel feeling... familiare. Il prezzo, la prova sul campo

Per ''farsi'' la Mercedes, farsi l'auto elettrica, ma al tempo stesso, per badare alla sostanza. E se Mercedes EQT fosse proprio la formula vincente? Ipnotizzati da un'offerta SUV che non finisce più, talvolta ci dimentichiamo che, se l'esigenza è quella di portare a spasso i bimbi o trasportare biciclette, (mini)moto, attrezzatura da picnic, oppure campionari di prodotti in caso di missioni di rappresentanza, la carrozzeria ideale non è il SUV, è invece l'automobile che prende il nome dalla sua funzione stessa. È l'auto multispazio, o Multi Purpouse Vehicle, o MPV. Ufficialmente in vendita a partire da dicembre, nuova Mercedes EQT non è certo la multispazio ''primo prezzo''. Ma ha il proprio perché, specie se ci tieni all'immagine premium e a certe comodità non riesci proprio a rinunciare.



Mercedes EQT. Mestiere: tempo libero

Come racconta la sigla, EQT altro non è se non la variante a propulsione elettrica di Classe T, la multispazio di piccole dimensioni che a sua volta rappresenta un'edizione ''lusso'' di Mercedes Citan Tourer, parente di Renault Kangoo (con tutte le differenze del caso). La si può intendere anche come sorella minore di EQV, il monovolume elettrico di dimensioni superiori. Codice genetico da mezzo commerciale, allestimento passenger sia fuori, sia all'interno, che il sapore di van lo elimina del tutto. Proporzioni semplici ed equilibrate si combinano a dettagli come spalle muscolose, passaruota in bella vista, griglia radiatore ''Black Panel'' molto Mercedes e soprattutto molto Mercedes EQ, la gamma elettrica di cui la Stella va così orgogliosa. E ancora: specchietti retrovisori esterni verniciati in nero, fari anteriori piatti (anche a LED o a Led High Performance), cerchi in lega leggera a 10 razze da 16 pollici o a 5 doppie razze da 17 pollici. Altro che van...

Il frontale è molto Mercedes (EQ)

Il design sensuale continua in abitacolo. Il supporto curvo del cruscotto è modellato sull'elegante profilo di un'ala. Prendo nota poi di volante multifunzione con pulsanti Touch Control, bracciolo centrale rivestito in pelle sintetica Artico nera, braccioli porte e pannelli centrali porte anteriori in Neotex, sedili in tessuto Norwich nero con struttura a nido d'ape grigia, bocchette dell'aria in stile turbina. Per la verità, mi sarei aspettato un quadro strumenti completamente digitale: ci dobbiamo accontentare di quadro strumenti analogico-digitale, con solo un piccolo display a colori da 5,5 pollici. Poco male. Pure il display centrale dell'infotainment non è di dimensioni generose, solo 7 pollici. Ma incorpora tutte le funzioni MBUX, comandi vocali ''Hey Mercedes'' e impostazioni relative alla guida elettrica comprese: chiamiamolo ''baby MBUX''.

Gli interni

COMFORT ZONE La dotazione di serie è già piuttosto ricca e include pure climatizzatore automatico bi-zona Thermotronic con controllo della climatizzazione pre-ingresso, freno di stazionamento elettrico, sensore luce e pioggia, illuminazione interna con tecnologia LED, sistema Keyless Start. Opzionali, invece, volante e sedili riscaldati e sistema Keyless Go.

Mercedes MBUX formato ''basic''

Mercedes EQT viene lanciata al momento con carrozzeria cinque posti e una lunghezza di 4.498 mm (larghezza 1.859 mm, altezza 1.819 mm). Successivamente, si aggiungerà all'offerta una configurazione a passo lungo e a sette posti. L'ospitalità per oggetti e persone è il suo punto di forza: capacità di carico da un minimo di 551 litri a un massimo di 1.979 litri, EQT meglio di un SUV di taglia XL. La panca dei sedili posteriori può essere abbattuta singolarmente o completamente, in un rapporto di 1/3 a 2/3. Di serie il portellone posteriore ad apertura basculante e sei occhielli di fissaggio certificati ISO: per fissare i carichi scivolosi. Come opzione, il portellone in due pezzi, una rete portabagagli, inoltre anche le barre portatutto sul tettuccio, con portapacchi di base in alluminio integrato, e un gancio di traino con capacità fino a 1,5 tonnellate.

Panchetta posteriore frazionabile

Il motore elettrico di Mercedes-Benz EQT eroga alle ruote anteriori una potenza massima di 90 kW (122 CV) e una coppia di 245 Nm disponibili quasi istantaneamente: in partenza e in ripresa dalle basse velocità, su fondi un poco scivolosi, le ruote anteriori addirittura slittano. La batteria agli ioni di litio è posizionata nel sottoscocca davanti all'asse posteriore, dove è anche protetta dagli urti. Una capacità utile di 45 kWh si traduce in un'autonomia di 282 km (omologata secondo il ciclo combinato WLTP). La percorrenza massima è inoltre calcolata impostando il programma di guida ECO (ottimizzazione dell'autonomia), alternativo alla modalità Standard. Tre invece i livelli di recupero dell'energia in frenata e decelerazione: D-, D, D+, con l'intensità del recupero che può essere regolata tramite una leva sulla console centrale. Per concludere il capitolo energia: EQT può essere ricaricata a 22 kW con corrente alternata (AC) e a 80 kW in corrente continua (DC), modalità per la quale occorrono 38 minuti per passare dal 10 all'80%. La presa di ricarica è posizionata nella parte anteriore sotto la stella Mercedes: soluzione comoda, soprattutto quando si ricarica in città, in situazioni di parcheggio ristrette.

122 CV e 245 Nm bastano e avanzano

DAMMI TRE PAROLE Non mi sembra il caso di descrivere il feeling di guida come se guidassi una sportiva. Detto della coppia ''flash'', che è garanzia di uno spunto brillante, basti sapere che, grazie al baricentro basso dovuto alla ''zavorra'' della batteria, a un telaio di stampo automobilistico (anteriore McPherson con quadrilateri inferiori, assale rigido con barra Panhard al retrotreno), infine a un servosterzo elettrico preciso, anche in curva EQT trasmette sensazioni quasi da berlina o cossover compatta. Tre aggettivi per descrivere l'esperienza di guida? Confortevole, silenziosa, agile. Ridotto il raggio di sterzo, così come ridotto è il raggio di percorrenza: 282 km sono un valore scarso. Ma sufficiente per un uso quotidiano prevelentemente urbano o extraurbano di breve gittata. Come sempre in caso di vettura elettrica: parola chiave, ''pianificazione''...

Agile e scattante, EQT si guida come una berlina

ADAS Di matrice Mercedes anche il pacchetto di assistenti elettronici alla guida. Di serie su EQT assistenza alla partenza in salita, Crosswind Assist (riduce gli effetti del vento frenando la ruota anteriore e posteriore sul lato esposto al vento), Attention Assist (suggerisce una pausa se rileva stanchezza), Active Brake Assist (frenata automatica), Active Lane Keeping Assist (antisbandamento), Blind Spot Assist (angolo cieco), Speed Limit Assist (riconosce i limiti di velocità). In opzione, anche Active Distance Assist (cruise control dinamico) e Active Steering Assist (mantenimento di corsia).

Completo il pacchetto di assistenti di guida

Mercedes EQT 200 (questo il nome completo dell'edizione da 90 kW) è già in vendita e il listino parte da 50.200 euro. A disposizione anche la formula noleggio: zero anticipo, rate di poco superiori alle 600 euro al mese. Il prezzo non è basso, è vero. Ma è il prezzo per portarsi a casa due auto in una: un multispazio elettrico di ottimo senso pratico, e una Mercedes.

EQT non costa poco, ma vale tanto

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/12/2023