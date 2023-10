Mercedes EQA vs EQS SUV: primo crash test "100% elettrico". Il video

La sicurezza stradale è una priorità inderogabile per ogni produttore automobilistico, e Mercedes non fa eccezione. A prescindere dal tipo di automobile prodotta, che essa sia elettrica o con motore a combustione. In un recente crash test di confronto tra due dei loro veicoli elettrici, la Mercedes EQA e la Mercedes EQS SUV, il costruttore ha voluto dimostrare il livello di sicurezza offerto dalle su auto elettriche, anche in situazioni di collisione tra veicoli con notevoli differenze di peso. Perché tra EQA ed EQS ci sono ben 800 kg di differenza. Come va a finire? Clicca Play qui sotto.

FATTORE 800 Il test si è svolto presso il Centro tecnologico per la sicurezza dei veicoli del Gruppo Mercedes-Benz a Sindelfingen, in Germania. Il contesto sperimentale è stato progettato per simulare un incidente che potrebbe verificarsi su strade extraurbane, come un tentativo di sorpasso azzardato, con un impatto frontale a una velocità di 56 km/h. Secondo un comunicato ufficiale rilasciato da Mercedes, la scelta di questa velocità di collisione replica il comportamento tipico dei conducenti, che spesso cercano di effettuare una frenata d'emergenza prima di un possibile impatto. Si tratta di una situazione realistica, che mette alla prova le capacità di reazione delle auto elettriche anche in situazioni critiche. Un elemento chiave di questo crash test è stato, come anticipato, il confronto tra due veicoli di peso notevolmente differente. La Mercedes EQA e la Mercedes EQS SUV presentano una differenza di peso di circa 800 kg, il che aggiunge una sfida significativa alla sicurezza dei passeggeri in caso di collisione.

La sezione frontale coinvolta nel crash mentre si deforma

REALITY SHOW Per rappresentare al meglio le dinamiche dell'incidente e i possibili rischi per gli occupanti, gli esperti per la sicurezza del centro tecnologico Mercedes hanno scelto accuratamente i manichini da utilizzare nei veicoli. Sul sedile del conducente dell'EQS SUV è stato posizionato un manichino Hybrid III 5 Percentile Donna, che rappresenta una donna con un'altezza di circa 1,50 metri e un peso di circa 49 kg. Al posto del passeggero è stato posizionato un altro manichino femminile 5 Percentile. Mentre al posto passeggero dell'EQA SUV un manichino uomo Hybrid III di statura media e un peso di 78 kg. L'obiettivo di questo crash test è chiaro: dimostrare che le auto elettriche offrono un adeguato livello di sicurezza anche in situazioni di collisione tra veicoli con notevoli differenze di peso. Il risultato di questa sfida è molto utile per rafforzare la fiducia dei consumatori nelle auto elettriche, dimostrando che possono garantire alti standard di sicurezza in ogni situazione. Nella viva speranza - aggiungiamo noi - che le proprietà mostrate in questo video, il guidatore non le debba mai sperimentare di persona.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/10/2023