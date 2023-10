Mercedes Maybach EQS SUV: oltre la sfera del lusso

Per Mercedes il lusso e il gusto per la massima personalizzazione ha un nome: Maybach. Un tempo costruttore ''autonomo'' di veicoli, oggi divisione più esclusiva della Stella di Stoccarda. Quella che interpreta la ricerca dell'eccellenza. Forse la riconoscerete per le loro limousine (su base classe S) che - per ora - nella versione 680 è ancora equipaggiata con il 6.0 litri V12 da 610 CV di potenza, apprezzatissima soprattutto in Cina. E il lusso si adatta, anche velocemente, a qualsiasi tendenza ed evoluzione. Quindi sì, Maybach (a differenza del V12...) sopravvivrà all'elettrificazione e, anzi, verosimilmente avrà persino più libertà d'intervento e applicazione. Un buon esempio di come Maybach adeguerà la propria proposta alle Mercedes elettriche è offerto dalla EQS SUV, ammiraglia a zero emissioni che, già negli allestimenti di serie, offre una dotazione di contenuti di altissimo livello. Qui ulteriormente esaltati da integrazioni esclusive (e costose) che hanno come obiettivo la massima dimensione di comfort e accoglienza. Anche perché, spesso, qui i clienti sono soliti occupare i sedili posteriori piuttosto che mettersi loro stessi alla guida.

Mercedes Maybach Eqs Suv: il debutto sarà in Cina nella primavera 2024

Esteticamente il veicolo si mostra imponente, fiero, grintoso. Le dimensioni gli danno una presenza notevole, mentre linee non troppo caratterizzate evitano con eleganza di scadere nello stucchevole e nel presuntuoso. Certo, la versione Maybach arricchisce ulteriormente quello che già di per sé vorrebbe essere il meglio dell'offerta stilistica Mercedes. Troviamo quindi una tinta nera specifica per la carrozzeria, che crea un contrasto cromatico con il grigio scuro dei montanti. Il logo Maybach è ben visibile sul profilo laterale posteriore e impreziosce anche i cerchi (in lega da 21'' o 22''). Il logo anteriore è stato ridisegnato per integrare i sensori per gli aiuti alla guida (ADAS) di ultima generazione. Per agevolare l'ingresso e l'uscita degli occupanti, tutte e quattro le portiere sono servite da un piccolo motore elettrico, che consente loro di aprirsi e chiudersi automaticamente. Questa funzione è prevista di serie su Maybach EQS SUV, ma può essere modificata o gestita direttamente dal sistema d'intrattenimento di bordo Mbux. I pannelli porta esterni sono equipaggiati con sensori e telecamere che monitorano costantemente l'ambiente circostante così da rilevare ostacoli attorno.

Mercedes Maybach Eqs Suv: gli interni mantengono il sistema Mbux Hyperscreen

L'abitacolo si presenta con un'organizzazione dello spazio ripresa dalla proposta EQS SUV di serie. Il sistema MBUX Hyperscreen domina quindi l'intera plancia con i tre schermi che costruiscono la dimensione digitale pensata e realizzata da Mercedes. Si tratta di un'offerta di contenuti tecnologici di nuova generazione che va incontro alle aspettative di una clientela ultra esigente. Tra le novità, il debutto di una pelle Nappa conciata con tecnica vegana (la tecnica, non la pelle). Il processo di conciatura è affrontato attraverso l'utilizzo di fave di caffè e agenti acidi esclusivamente bio-based. L'acqua utilizzata è di recupero e il processo non prevede l'aggiunta di sale, risparmiandone circa 45 kg per ogni veicolo. Ma è per i passeggeri posteriori il massimo del lusso e dell'accoglienza. Si viaggia in un ambiente da prima classe, dove ai due sedili va sostituito il termine di poltrone, super imbottite ed equipaggiate con numerose funzioni di massaggio. Sono presenti due portabevande (champagnino?) e non mancano le funzioni d'intrattenimento. Usufruibili attraverso schermi da 11,9'' ancorati agli schienali dei sedili anteriori e configurabili per mezzo di un tablet posto al centro della console posteriore. Quest'ultimo, sempre su base MBUX, può anche essere utilizzato al di fuori del veicolo per tenere sotto controllo a distanza lo stato stesso della propria Maybach.

Mercedes Maybach Eqs Suv: le poltrone posteriori sono super imbottite e comode

Ma oltre al lusso e al comfort, la EQS Maybach è anche un'automobile che trasferisce l'ottima competenza tecnica Mercedes. La gamma EQ ha sicuramente intrapreso un percorso di crescita negli ultimi anni, con i modelli ''S'' che sono un po' lo specchietto delle tecnologie a disposizione. Così, anche la versione Maybach può sfoggiare il massimo delle prestazioni. La trazione è integrale, grazie a una coppia di motori elettrici (uno per asse) a dare 660 CV per 950 Nm di coppia massima. Numeri da super sportiva, tant'è che l'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 4,4 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 210 km/h per non chiedere troppo alle batterie. Queste ultime hanno una capacità di 107,8 kWh e dovrebbero assicurare più di 600 km di autonomia con una ricarica. Il prezzo non è stato al momento comunicato ma è lecito aspettarsi un listino che parta da almeno 190 mila euro. Mercedes porterà al debutto EQS Maybach durante la primavera 2024 in Cina, seguita poi da altri mercati.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 10/10/2023