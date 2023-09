Lusso in una nuova dimensione: il concetto di esclusività secondo Maybach

In un futuro non lontano Maybach produrrà veicoli unici o "limited edition" che si spingeranno ai limiti dell'immaginazione per i clienti super facoltosi

Lusso e automobili, un binomio inscindibile, radicato fin dalle origini della mobilità a motore su quattro ruote. E un attimo pensare a Rolls-Royce o Bentley, ma anche ad altri marchi storici. Mercedes, con la sua filiale del lusso Maybach affonda le sue radici nell’esclusività e oggi vuole sottolineare ancora di più questo legame, vediamo come. A Stoccarda hanno deciso che Maybach faccia un altro passo nel regno dell’ultra-lusso con modelli di fascia ancora più elevata ed estremamente esclusivi, dal costo di milioni di dollari. L'idea sarebbe quella che sta prendendo piede nel settore automobilistico, con i recenti modelli super esclusivi come la Rolls-Royce La Rose Noire Droptail e la Bentley Mulliner Batur, giusto per citarne un paio, e che spingono al massimo in termini di lusso ed esclusività, anche nel senso di pochissimi (se non unici) esemplari costruiti.

Mercedes-Maybach: nuovi modelli super lusso, qui EQS SUV 100% elettrico OBIETTIVO AMBIZIOSO MA CONCRETO Quindi, anche Mercedes vuole entrare in questa élite e ce lo fanno sapere le parole arrivate da una fonte interna (un manager anonimo): ''Trasformeremo la Maybach in una sorta di super Mercedes, che eleva la personalizzazione a un livello completamente nuovo'', ha dichiarato al magazine Car and Driver pochi giorni fa. I veicoli valorizzeranno il lusso, l’esclusività, l’artigianalità, la sicurezza e il comfort. Pertanto, Maybach avrà il compito di creare esemplari a tiratura limitata e persino unici, commissionati da clienti benestanti, spingendosi in futuro alla realizzazione di modelli potenzialmente “mitici” o “leggendari”.

Mercedes-Maybach: una supercar esclusiva su base Vision One-ElevenCI SONO GIÀ DEGLI ESEMPI Tra i veicoli presi in considerazione in quest'ultima categoria figurano una sportiva 2+2 ispirata alla 300SL “Ali di gabbiano”; una coupé di lusso a quattro porte e quattro posti senza montanti annunciata come la Classe SEC; un SUV a tetto basso basato sulla G-wagen elettrica; una versione omologata stradale della Vision One-Eleven che potrebbe essere chiamata C111 Reimagined; la EQS Shooting Brake; una versione a bassissima resistenza aerodinamica del SUV EQS soprannominata Streamliner e altro ancora. Tuttavia, questi modelli costituiranno progetti speciali per il marchio, che però continuerà a realizzare i suoi veicoli standard, ovvero le versioni più lussuose di alcuni modelli Mercedes. Tra queste ci sarà una berlina elettrica di punta basata sulla prossima piattaforma MB.EA-L. Tuttavia, ancora oggi, non è chiaro quando Maybach svelerà il suo primo modello ultra lussuoso, ma i clienti facoltosi di ogni parte del mondo stanno già mettendosi in contatto per scegliere carrozzeria, interni e accessori, ne siamo certi...

20/09/2023