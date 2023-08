10 folli curiosità sulla nuova Rolls Royce La Rose Noire Droptail

Fuoriserie è oggi una parola parecchio abusata: viene utilizzata come sinonimo di auto esclusiva, ma non necessariamente qualcosa di davvero speciale. A rimettere tutti in riga ci pensa la nuova Rolls Royce La Rose Noire Droptail: un'auto da sogno costruita artigianalmente come le carrozze reali dei tempi andati. Se non ci credete, leggete qui sotto le 10 curiosità che ne fanno qualcosa di inarrivabile quanto a raffinatezza ed esclusività.

Rolls Royce La Rose Noire Droptail senza il tetto

Rolls Royce La Rose Noire Droptail è una fuoriserie - questa volta il termine non è utilizzato a sproposito - realizzata in esemplare unico per una facoltosa ''famiglia di fama internazionale'', fa sapere la Casa. È ispirata alla rosa Black Baccara, dai petali vellutati e dai riflessi che cambiano colore secondo la luce: il fiore preferito dalla madre della famiglia committente, che troviamo inciso negli altoparlanti dell'auto, unico riferimento esplicito al fiore.

La colorazione della rosa Black Baccara cambia con la luce: i suoi petali sembrano quasi neri all'ombra, ma in luce diretta rivelano una sfumatura rosso perlato sulla superficie scura. Per replicare questo effetto, la verniciatura della Rolls Royce La Rose Noire Droptail è realizzata con 150 strati, con le due tinte dominanti che sono chiamate True Love (dalle sfumature rosse) e Mystery (per i toni più scuri).

Rolls Royce La Rose Noire Droptail, l'abitacolo è a due posti

Gli interni della Rolls Royce La Rose Noire Droptail sono un mosaico di 1.603 tessere di legno intagliate e montate a mano: il più complesso lavoro di rivestimento mai realizzato dalla Casa Inglese. Il disegno rappresenta la caduta dei petali di rosa e solo le tessere rosse sono dipinte (a mano, ca va sans dire), mentre le altre sono state lasciate alla loro essenza naturale.

Per realizzare gli interni sono serviti 9 mesi di lavoro a un artigiano espertissimo cresciuto in Rolls Royce, che per la massima concentrazione lavorava in una camera insonorizzata per un'ora alla volta al massimo e mai per più di 5 ore complessive in una sola giornata.

Rolls Royce La Rose Noire Droptail, gli interni

VEDI ANCHE

Per celebrare e accompagnare l'auto - o i suoi occupanti nei loro viaggi di piacere - una cassa refrigerata e in tinta con gli interni ospita bottiglie di pregiatissimo Champagne De Lossy prodotto apposta, da una cantina che ha 160 anni di storia. La preferita dalla famiglia committente.

l'orologio da polso Audemars Piguet Royal Oak in plancia si attacca e si stacca grazie a un meccanismo elettrico, e poi si indossa con un cinturino in pelle che si trova nella tasca della portiera.

Rolls Royce La Rose Noire Droptail, l'orologio Audemars Piguet Royal Oak si estrae e si indossa

La console centrale, con i comandi per l'infotainment e il portabicchieri, è a scomparsa. Sopra di essa scorre un pannello di forma ellittica che scorre con un movimento elettrico e un comando sul tunnel permette di spostarlo avanti e indietro.

Il tetto non è ripiegabile: si monta e si smonta in blocco. Una volta montato trasforma la Rolls Royce La Rose Noire in una slanciatissima coupé, con fiancate possenti e finestrini molto sottili, per far sentire gli occupanti più protetti. Le proporzioni sono ispirate a quelle delle Hot Rod americane: non si potrebbe pensare a una fonte di ispirazione più improbabile per un marchio che è la quintessenza dell'eleganza e della raffinatezza inglese. E invece...

Rolls Royce La Rose Noire Droptail: montando il tetto diventa una coupé

Il tetto è un realizzato in cristallo e un'ampia porzione può diventare trasparente oppure oscurarsi - per proteggere dai raggi solari - alla pressione di un pulsante: grazie alla tecnologia elettrocromatica.

La parte inferiore della griglia anteriore richiama il rosso True Love della carrozzeria attraverso 202 ''lingottini'' d'acciaio realizzati, dipinti e montati a mano: applicati sulla griglia che li fa apparire sospesi su uno sfondo nero Mistery. Per ulteriori dettagli, guardate il video ufficiale della casa (in inglese), cliccando sulla foto di copertina del servizio!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/08/2023