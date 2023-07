Come ti sollevo una Rolls-Royce Ghost fino al 44° piano

Cosa si può fare con una Rolls-Royce Ghost? Molti di voi staranno già pensando a viaggi di lusso in location da sogno: Montecarlo, la Costa Azzurra, Portofino o Amalfi. Bene, niente di tutto questo! A quanto pare un miliardario della provincia cinese del Fujian, ha deciso che il luogo ideale dove parcheggiare la Rolls fosse proprio il suo attico al 44° piano.

SFIDA INGEGNERISTICA Issare un’auto delle dimensioni e del peso della Ghost (qui il nostro approfondimento) a diverse decine di metri da terra non è di certo un compito facile. Il proprietario ha dovuto pagare uno studio di ingegneria per costruire un’apposita intelaiatura di contenimento per sollevare l’auto. I filmati e le immagini pubblicate sui social mostrano l'elegante supercar farsi strada fino al 44° piano senza grossi problemi prima di essere sistemata sul balcone dell’abitazione.

Rolls-Royce Ghost mentre arriva al 44° piano

NON UN CASO ISOLATO A questo punto non possiamo fare a meno di pensare cosa si inventerà il proprietario qualora avesse voglia di guidare la sua Rolls per strada. In quel caso l’unica soluzione sarebbe attingere di nuovo al portafoglio e sborsare altri denari per una nuova gru. Non è comunque la prima volta che assistiamo a bizzarrie del genere. Lo scorso maggio, un multimilionario di Melbourne, in Australia, issò la sua McLaren Senna GTR (qui il nostro approfondimento) all'interno del suo attico da 39 milioni di dollari al 57° piano. In quell’occasione però, il proprietario ammise che l'auto sarebbe rimasta nell’attico per il resto dei suoi giorni, poiché rimuoverla sarebbe stato fisicamente impossibile.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/07/2023