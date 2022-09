Rolls Royce Cullinan su YouTube in un video degno di Westworld

Dolores sei tu? I fan di Westworld potrebbero trovare delle affinità tra la nota serie HBO trasmessa da Sky e il nuovo cortometraggio The Gunslinger, che vede co-protagonista il SUV Rolls Royce Cullinan. Si trata di un video western in cui scopriamo un personaggio femminile molto forte e vediamo un veicolo modernissimo fare capolino tra il saloon e i banditi a cavallo, sollevando nuvole di polvere. Ma qui Residenti e guardie della Delos non c'entrano.

I PERSONAGGI L'iconografia è quella classica dei film western, con l'uomo in nero che è chiaramente il cattivo di turno, il pistolero buono e la ragazza del saloon che si affrontano durante una rapina alla banca. Qualche scena è un po' ingenua e stereotipata (mamma mia come siamo diventati esigenti nell'epoca delle serie!), ma il set costruito apposta nel Montana e riprese curatissime fanno di The Gunslinger un piccolo gioiello. Presenta al pubblico il rinnovato SUV Rolls Royce Cullinan, in un modo difficile da dimenticare, ma sareste in errore se pensaste che si tratta di un video promozionale. Infatti...

NON È UNO SPOT La Rolls-Royce Cullinan Black Badge è perfetta nella parte: affronta la prateria a passo di carica, suggerendo doti ben superiori a quelle che la gente tende ad aspettarsi nella guida fuoristrada. Ma se pensate che dietro al video ci siano i soldi e l'ufficio marketing di BMW (proprietaria di Rolls Royce), beh, vi sbagliate. Pare che la casa automobilistica non abbia sponsorizzato il progetto, ma si sia limitata a prestare alla produzione una Cullinan per una settimana. Tutto sarebbe stato realizzato spontaneamente dalla troupe, il cui cast comprende anche un personaggio che, dal nome, potremmo scambiare per il nipote di un gigante dei western d'antan: guardate i titoli di coda e ditemi se lo trovate.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/09/2022