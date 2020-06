CAMBIA TUTTO Prendi Rolls-Royce Cullinan, lussuoso SUV della Casa britannica, e fanne un pickup. L'idea è venuta in mente all'artista digitale Kleber Silva. Ecco il risultato.

RENDER CORAGGIOSO Il frontale dell'auto rimane intatto, con tutta la sua imponenza, mentre al posteriore il bagagliaio lascia spazio ad un grande cassone aperto. Un qualcosa cui Rolls-Royce potrebbe mai pensare? Beh, ci sembra quanto di più lontano dalla realtà, onestamente. Anche perché lo scorso anno le vendite del marchio inglese di proprietà BMW sono andate alla grande. .

QUESTIONE DI SUV I numeri delle vendite 2019 di Rolls-Royce sono i migliori di sempre: 5.152 unità totali, e non è un segreto che il successo sia da imputare in buona parte al nuovo SUV. Un'auto per pochi, con i suoi 338.000 euro di listino, ma è bastata per fare impennare le curva (+ 25%): c'è bisogno di un pickup? Oseremmo dire di no...