2X1 La nuova generazione di Rolls-Royce Ghost si prepara a debuttare il prossimo anno, nel frattempo i prototipi della versione a passo corto e dalla EWB (Extended WheelBase), con interasse allungato, si aggirano per le strade innevate poco fuori Stoccolma. Sebbene la variante più piccola fosse stata avvistate più volte negli scorsi mesi, per quanto riguarda la Ghost EWB si tratta di una vera e propria anteprima. La berlina luxury Rolls-Royce Ghost EWB si differenzia infatti dalla gemella più piccola, grazie al suo semiasse più lungo di ben 17 cm, che garantisce maggior spazio in abitacolo, per un confort e un’abitabilità da vera regina della classe.

PIÚ GRINTA Sebbene gran parte del corpo vettura resti celato dalla mimetica, le novità più interessanti di nuova Rolls-Royce Ghost si nascondono proprio al di sotto di essa. Secondo alcune indiscrezioni la Ghost potrà vantare un approccio più sportivo e grintoso rispetto alle precedenti versioni. Mentre il modello attualmente in vendita si basa sulla piattaforma modulare di BMW Serie 7, nuova Rolls-Royce Ghost adotterà lo stesso pianale in alluminio dell’ultima Rolls-Royce Phantom e della Cullinan. Questa scelta verrà in un secondo momento applicata anche sulle prossime Rolls-Royce Wraith e Rolls-Royce Dawn.

IBRIDO ALL’ORIZZONTE Nonostante la scheda tecnica della Ghost resti sconosciuta, voci di corridoio riportano che sotto il cofano della nuova Rolls ci sia un V12 6,75 litri biturbo da 570 CV di potenza e da 900 Nm di coppia massima. Abbinato al possente dodici cilindri: la trazione integrale, un asse posteriore sterzante e un cambio automatico veloce 8 rapporti. Voci insistenti suggeriscono inoltre che la Casa britannica stia pensando seriamente a un sistema propulsivo ibrido plug-in, anche se l’ipotesi di una versione completamente elettrica non è da escludere a priori. Il lancio di nuova Rolls-Royce Ghost è previsto per il 2021, esattamente a 12 anni di distanza dal debutto della prima generazione.