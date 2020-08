CULLINAN DOCET La prossima generazione della piccola di casa Rolls-Royce è alle porte. E con quale aspetto si presenterà? L'ultima volta vi avevamo mostrato la versione a passo lungo di Ghost 2021 e avevamo potuto riscontrare uno stile più sportivo e grintoso, un design che rinunciava a qualcosa in termini di regalità. Un cambiamento targato Cullinan, fanno sapere dal Regno Unito...

ESTETICA PURA Rispetto all'opulenza delle precedenti generazioni di Ghost - nei 116 anni di storia del marchio - la scelta sarebbe stata quella di andare in direzione di un'estetica più pura, meno opulenta. E il muletto della Ghost camuffato avvistato un anno e mezzo fa un'idea in questo senso la suggeriva: una linea più morbida, soprattutto al posteriore, col lunotto più spiovente e un impatto meno austero che in passato. Come si è arrivati a ciò? Merito - dicono - del SUV Cullinan, che ha tracciato una nuova rotta e fatto vendere come mai prima d'ora. Niente di nuovo sul fronte del motore, invece, che dovrebbe essere il solito 6.6 litri V12 biturbo da 585 CV.

ARDUO COMPITO Mica facile, dopo oltre un decennio - tanto è durata l'ultima Ghost - rinnovare il modello di maggior successo e continuare a cavalcare l'onda. Ma ancor più arduo è stato andare incontro alle esigenze dei clienti tipo Rolls-Royce. Stephen Finch, del dipartimento di gestione del prodotto, spiega ora come alcuni clienti statunitensi per lo più vogliano guidare l'auto da soli invece di farsi scarrozzare dall'autista, mentre in Asia tecnologia di bordo e attenzione ai dettagli restano le caratteristiche più importanti. Un'ardua impresa, sì, ma in Rolls-Royce pare siano fiduciosi, stando alle parole dell'Amministratore Delegato Torsten Müller-Ötvös: ''Eleverà il nome di Ghost, e l'Azienda stessa, a nuovi livelli di eccellenza e ambizione nel design, ingegneria, materiali e dinamiche di guida''. Buone premesse.