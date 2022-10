Svolta epocale per Rolls Royce: ecco Spectre, la prima elettrica della sua storia

PIETRA MILIARE PER LA CASA BRITANNICA E anche un marchio storico come Rolls Royce, alla fine si è convertito all’elettrico, ma facendolo a modo suo. Ovvero con una macchina stellare - primo veicolo elettrico in assoluto della sua produzione - la Spectre, una coupé di lusso che avrà un prezzo compreso tra il SUV Cullinan da circa 370.000 euro e la limousine Phantom da circa 480.000 euro. Tuttavia, della nuova BEV non sapremo i prezzi esatti fino alla fine del 2023, quando i primi esemplari dovrebbero raggiungere il garage dei futuri proprietari.

Nuova Rolls Royce Spectre: debutta la lussuosa coupé 100% elettrica

Ma ecco qualche dato per inquadrare l’auto inglese, che rappresenta una svolta epocale per la Casa anglosassone. Il passo misura qualcosa come 3,21 metri e se pensate che la lunghezza supera abbondantemente i 5 metri, immaginatevi quanto spazio troveranno a bordo i quattro passeggeri. Quello che impressiona, però, è il peso, visto che stiamo parlando di 2.975 kg, nonostante la Spectre sia costruita attorno a un “leggero” telaio in alluminio. Struttura, che integra la batteria enorme per contribuire a rendere la coupé il 30% più rigida di qualsiasi Roll Royce mai costruita.

Nuova Rolls Royce Spectre: lusso e comfort ma in veste ''green''

Detto questo, il costruttore britannico è rimasto particolarmente abbottonato sulle specifiche tecniche della BEV, compresa la capacità degli accumulatori, ma sappiamo che da soli pesano 700 kg e riescono a garantire un’autonomia di 520 km nel ciclo combinato WLTP. Per questi motivi possiamo azzardare un’ipotesi che la capacità sia di ben oltre 100 kWh. Nessuna informazione nemmeno sulla configurazione del propulsore; sappiamo solo che la potenza massima è di 585 CV/430 kW, non un valore di riferimento, ma la coppia raggiunge la ragguardevole soglia dei 900 Nm. Con questi numeri, la coupé da mille e una notte riesce a coprire il classico 0-100 km/h in 4,5 secondi.

Nuova Rolls Royce Spectre: abitacolo da mille e una notte per eleganza e lusso

Ma la Spectre non vuole essere una sportiva, tutt’altro… Lusso e comfort sono le sue priorità e Rolls afferma che ha sviluppato il suo assetto “Magic Carpet” e il piacere di guida sulle Alpi Marittime nel sud della Francia, alle spalle di località a lei congeniali come St. Tropez, Montecarlo e Cannes. Come dire, che questa macchina la potremo incrociare soprattutto in quelle zone. Anzi, per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida, le sospensioni sfruttano un sistema che disaccoppia le barre antirollio per prevenire gli scuotimenti su superfici irregolari. Un “bonus” che i preziosi fondoschiena dei facoltosi proprietari apprezzeranno moltissimo. Tuttavia, le barre possono tornare attive quando ci si avvicina a una curva per sostenere il corpo vettura e migliorare la guidabilità. Infine, anche gli ammortizzatori adattivi e le quattro ruote sterzanti fanno parte del pacchetto di serie per l’autotelaio.

Nuova Rolls Royce Spectre: motore EV da 585 CV e 900 Nm di coppia

A colpo d’occhio la Spectre trae ispirazione dalle vecchie Rolls a due porte come la coupé Wraith o la Phantom, ma sembra più larga e bassa rispetto a queste due. Ciò è in parte dovuto alla grande calandra, la più ampia mai montata su una Rolls (illuminata da 22 LED) e alla disposizione dei fari sdoppiati, come vuole la moda attuale. Proprio come quelli che troviamo a bordo di ammiraglie della Casa madre BMW come la nuova Serie 7, i veri fari della Rolls Royce si trovano in un incavo sotto un paio di punti luce a LED super sottili. Anche la leggendaria statuetta Spirit of Ecstasy è stata modificata in funzione dell’aerodinamica (molto importante per una elettrica) e per creare una Rolls dall'aspetto più sportivo, mentre la forma fastback della carrozzeria prende spunto dalle barche di lusso. Infine, la Spectre è equipaggiata con cerchi da 23 pollici: questa è la prima volta che il costruttore inglese monta ruote così grandi su una sua macchina in quasi 100 anni di storia.

Nuova Rolls Royce Spectre: le poltrone di prima classe accolgono i fortunati ospiti

Dentro non possiamo che aspettarci un'accoglienza regale per i quattro fortunati passeggeri. Sedili che sono poltrone, con funzioni di massaggio e climatizzazione, rivestimenti che non hanno bisogno di presentazioni con pellami e legni impiallacciati degni dei saloni di Buckingam Palace. Ma anche tanta tecnologia con un infotainment allo stato dell'arte connesso alla rete e sistemi di assistenza e funzioni porincipali della macchina gestibili da remoto. Non può mancare l'ombrello griffato nascosto nella portiera, ma chiudiamo (per ora) con un paio di curiosità. All'interno, l'architettura del cruscotto è simile a quella di altre Rolls Royce, ma presenta un display digitale per intrattenere il passeggero con informazioni sulla marcia e programmi del sistema multimediale, mentre il famoso cielo stellato, un must fra i costosissimi optional di Rolls Royce, ora si estende alle portiere. Come non ordinare la supercar elettrica in questo modo?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/10/2022