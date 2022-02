Rolls-Royce Spectre: la coupé elettrica apre la nuova era della casa inglese

BASTA OTTANI IN FUTURO SOLO ELETTRONI La transizione è cominciata per tutti i costruttori, anche quelli che hanno legato il loro nome e la loro storia ad auto iconiche, dove lusso, motori di grande cilindrata ed esclusività assoluta sono il loro marchio di fabbrica. Tuttavia, dai produttori più generalisti a quelli di nicchia, tutti sono d’accordo sul passaggio alla mobilità elettrificata, ibrida oppure 100% a zero emissioni. Rolls-Royce è una di queste e ha già messo in agenda una svolta epocale, poiché dal 2030 metterà al bando i suoi mega propulsori 12 cilindri benzina a favore di powertrain elettrici. Sembra un delitto di lesa maestà, ma questo è un dato di fatto. E lo è anche l’avvistamento dei prototipi della futura coupé a zero emissioni, intercettati durante i collaudi su strada. Infatti, Rolls-Royce è finalmente pronta per lanciare il suo primo veicolo elettrico in assoluto, la Spectre, alla fine del 2023. I fotografi hanno immortalato l'auto durante i test nei dintorni di Monaco, in Germania, e le immagini ci permettono di dare uno sguardo molto più da vicino sulla sua silhouette, sulle dimensioni e sulla sua presenza complessiva in strada.

Nuova Rolls-Royce Spectre: la prima elettrica della casa inglese arriva nel 2023ELEGANZA E SPORTIVITÀ SI FONDONO Visivamente, il prototipo sembra ispirato alla Wraith, ma si tratta di un'auto completamente nuova e uno sguardo più attento alle forme della carrozzeria rivela un linguaggio di design modificato e più attuale, con un cofano più inclinato, fari sdoppiati, una griglia più ampia e un linea di fiancata differente. Guardate anche il tetto che si inclina verso la coda e chiude, quasi senza soluzione di fine, nel cofano bagagli. I designer Rolls hanno attualizzato molto bene lo stile classico della Wraith, pur lasciando immediatamente riconoscibile la nuova auto. Se osservate le maniglie, noterete che la macchina ha ancora le portiere incernierate al contrario, con apertura controvento, un grande classico dei modelli attualmente in listino e che, a quanto pare, sarà confermato anche su questa 100% BEV.

Nuova Rolls-Royce Spectre: potrebbe montare due motori e avere circa 600 CVDOPPIO MOTORE E ALMENO 600 CV? Per quanto riguarda le prestazioni, le poche informazioni trapelate in questi mesi lasciano pensare a una configurazione a doppio motore con almeno 600 CV. Potrebbe anche raggiungere i 650/700 CV, ma lo scopo dello Spectre non sarà quello di superare in accelerazione una Tesla Model S Plaid o una Rimac Nevera, ma piuttosto essere l'auto elettrica più lussuosa e confortevole in esistenza. Per adesso non si sa niente riguardo la capacità del pacco batterie, l’autonomia e i tempi di ricarica. Ma se il conto alla rovescia prosegue senza intoppi (vedi crisi dei semiconduttori…) la super coupé britannica arriverà a fine anno, quindi non manca molto per avere nuove notizie.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/02/2022