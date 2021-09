Auto storiche

INOSSIDABILE Nel lontano 1911, una Rolls-Royce Silver Ghost 1701 (qui l'approfondimento su Rolls-Royce Silver Ghost 1907) stabilì il record di velocità nel corso della celebre gara di resistenza Londra-Edimburgo (London-Edinburgh Trial), coprendo le 799 miglia (1.285 chilometri) della sfida a una velocità media di 31,5 km/h, con un consumo di 10,20 km/litro. Per l'epoca fu un'impresa impressionante che mise in mostra l'affidabilità, l’efficienza e le prestazioni della Silver Ghost. Doti ancor più sensanzionali se si considera quanto fossero primitive le strade del Regno Unito di quel tempo! (Per farvi un'idea guardate un po' il video di questa Fiat Tipo Zero del 1913 durante il London-Edinburgh Trial 1933).

INGEGNERIA IMPECCABILE Qualche tempo dopo, la Silver Ghost 1701 divenne la prima Rolls-Royce a superare i 160 km/h sul circuito di Brooklands nel Surrey, in Inghilterra. Oggi, a 110 anni dall’impresa della Londra-Edimburgo, Rolls-Royce Silver Ghost 1701 ha ripercorso le stesse strade che più di un secolo fa la consacrarono nell’Olimpo dell’automobilismo. Per questa speciale rievocazione la Silver Ghost 1701 è partita dal Royal Automobile Club di Londra, alle 6 del mattino del 5 settembre 2021 con destinazione finale Edimburgo, sul percorso del Trial del 1911. Naturalmente le strade di oggi sono decisamente più praticabili di quanto non fossero quelle di inizio XX Secolo, ma il semplice fatto che un’auto di 110 anni sia sopravvissuta indenne a un viaggio di più di 1.200 chilometri è un traguardo davvero notevole. La dimostrazione che l’impeccabile ingegneria della Silver Ghost 1701 era proprio in anticipo sui tempi.

Rolls-Royce Silver Ghost 1701 per le strade di Londra

VALORI E TRADIZIONE La corsa si è conclusa lunedì 6 settembre 2021, con un grande ricevimento alla Rolls-Royce Motor Cars di Edimburgo, in Scozia. ''Silver Ghost 1701 occupa un posto unico e speciale nella storia del nostro marchio'', ha affermato Andrew Ball, Responsabile delle relazioni aziendali di Rolls-Royce Motor Cars. ''È incredibile che una vettura di 110 anni possa ancora funzionare così alla perfezione. Questa straordinaria automobile è un tributo ai nostri predecessori che l'hanno ideata, progettata e costruita. Siamo orgogliosi di poter continuare il loro lavoro e d’infondere i loro valori nei nuovi modelli Rolls-Royce''.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/09/2021