FANTASMA D'ARGENTO È una delle rassegne internazionali più importanti dedicate ad auto di lusso e a rari pezzi da collezione. Nel 2021 il Concours of Elegance di Hampton Court Palace si svolge dal 3 al 5 settembre nella sontuosa tenuta reale di Hampton, nel distretto londinese di Richmond upon Thames. Protagonista annunciata della kermesse sarà lei, la Rolls-Royce serie 40/50 hp ''Silver Ghost'' del 1907, targata AX201. Un’auto unica ed eccezionale, definita dalla rivista britannica Autocar nientepopodimenoche “l’auto migliore del mondo”. Fu proprio questa AX201 a guadagnarsi l’appellativo di ''Silver Ghost”, denominazione adottata successivamente da Rolls-Royce per tutta la serie 40/50 hp.

CLASSE 1907 Nella sua colorazione originale a base di allumino e con accessori placcati in argento, l’auto venne presentata agli Scottish Reliability Trials del 1907 (gara di durata organizzata dallo Scottish Automobile Club), ottenendo la vittoria di categoria. Dopo una lunga proprietà privata, l'auto venne restituita alla Rolls-Royce e sottoposta a riparazioni tra il 1948 e il 1951 e successivamente utilizzata dalla Casa per scopi pubblicitari (qui la nuova Roll-Royce Boat Tail). Nel 1989 la “Silver Ghost” fu restaurata in vista del Silver Ghost Charity Tour del 1990 e, infine, nel 2019 venduta a un collezionista privato. Ora, la mitica Rolls si prepara a calamitare di nuovo gli sguardi dopo oltre 20 anni proprio al Concours of Elegance di Hampton Court Palace.

LA TECNICA Le primissime versioni della “Silver Ghost” montavano un sei cilindri da 7.036 cc (7.428 cc dal 1909). Il cambio invece era a tre velocità, portato a quattro rapporti solo nel 1909. Il sistema di raffreddamento è ad acqua, mentre la lubrificazione è comandata dell'apertura dell'acceleratore. Gli sviluppi successivi permisero un aumento della potenza del motore da 48 hp (a 1.250 rpm) a 80 hp (a 2.250 rpm). La velocità massima stimata si aggirava intorno agli 80-120 km/h.

GUARDARE MA NON TOCCARE! La Rolls-Royce “Silver Ghost” 40/50 AX201 è annoverata fra le auto più costose al mondo. Questo gioiello ultracentenario è assicurato infatti per qualcosa come 35 milioni di dollari. I biglietti per il Concours of Elegance 2021 sono ora disponibili a partire da 30 sterline (35 euro) per l'ingresso di mezza giornata, con il pacchetto completo dal valore di 288 sterline (336 euro). I ticket possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale della manifestazione (qui il link).