GIOIELLI ALL’ASTA Il prossimo 20 gennaio, Joe Biden presterà giuramento come 46° Presidente degli Stati Uniti d’America succedendo così al repubblicano Donald Trump. Prima di dire addio alla Casa Bianca, il tycoon vedrà però due ex-gioielli del suo garage finire all’asta. Per la precisione parliamo di una Ferrari F430 F1 Coupé e di una Rolls-Royce Phantom, modelli acquistati da “The Donald” molto tempo prima dell’inizio della sua avventura politica.

RACCOMANDATA DALL'EX PRESIDENTE La F430 F1 Coupé è in colore Rosso Corsa con pregiati interni in pelle beige e sedili Daytona. Spinta da un V8 di 4,3 litri da 490 CV l’auto ha percorso meno di 11.000 chilometri, di cui solo 4.000 sotto la proprietà di Trump. La Rolls Royce Phantom è equipaggiata invece con un set specifico di luci interne per l’imperiale e monta un V12 da 6,75 litri da 460 CV di potenza. Il contachilometri segna oltre 90.000 chilometri, ma in compenso nel portadocumenti si trova il libretto di uso e manutenzione con tanto di autografo dello stesso Trump, sulla cui copertina il tycoon ha scritto le parole: “I loved this car, it’s great”.

CIFRE DA COPOGIRO Nonostante ormai da diverso tempo le due auto non siano più di proprietà del miliardario newyorkese, l'attenzione su questi due vetture è davvero alle stelle. A partire da oggi, giovedì 7 gennaio e fino al 16 dello stesso mese, la Ferrari F430 F1 Coupé e la Rolls-Royce Phantom verranno messe all'asta da Mecum Auctions,. L’evento sarà aperto al pubblico e si svolgerà all'Osceola Heritage Park di Kissimmee, in Florida. Secondo quanto sia apprende la Ferrari avrà una base d’asta compresa tra i 400 e i 500.000 dollari, mentre quella della Rolls-Royce oscillerebbe fra i 300 e 400.000 dollari. Chissà se sarà Jake Angeli, figura pittoresca protagonista degli scontri al Campidoglio, a mettersele in garage!