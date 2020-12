Ferrari F355 Spider

Poche cose gridano anni Novanta come Shaquille O'Neal tra i giocatori di basket più famosi del mondo, con la sua canotta degli Orlando Magic. Era però anche l'epoca in cui Ferrari propose un aggiornamento della mitica 348. Piacere di guida e performance erano alla base della F355, e nel 1998 il buon Shaq ne volle una in versione spider tutta per se.

I DETTAGLI L'esemplare che a un certo punto è appartenuto al campione è ora in vendita all'asta su Bring A Trailer, ed è piuttosto particolare: se avete presente la stazza di O'Neal capirete perché, per fargli un po' più spazio, era stato spostato il serbatoio e modificato il tetto. Le specifiche sono quelle di base: un motore V8 da 3,5 litri per 375 CV e 363 Nm di coppia fornita alla trazione posteriore. La trasmissione era quella popolarissima elettro-idraulica in stile Formula 1 introdotta nel 1997.





IL PREZZO Con meno di 12mila km, documenti ufficiali, una storia priva di incidenti, e un'asta senza offerta minima, a quanto verrà venduta la Ferrari modificata? Probabilmente, anche considerando che l'auto è molto ben tenuta, si supereranno i 50 mila dollari. Non è però un modello particolarmente raro, e quindi anche se è stata in televisione in una puntata di Mtv Cribs, probabilmente non si dovrebbe arrivare a cifre clamorose. Al momento manca ancora un giorno alla fine delle trattative e siamo sui 48500 dollari. Fate la vostra offerta!