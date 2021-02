DA CONCEPT A REALTÀ Vi ricordate Rolls-Royce Vision Next 100? Ve ne avevamo parlato ormai qualche anno fa. Si tratta di una concept car (super) futuristica di Rolls-Royce. Essendo una concept car ovviamente non è mai entrata in produzione ed è impossibile acquistarla. Ma questi sono solo dettagli se sei una delle popstar più famose del mondo. È il caso di Justin Bieber, la star canadese (già nota per non essere particolarmente amata in casa Ferrari) infatti si è rivolta a dei maestri della customizzazione quali sono quelli di West Coast Customs (di Burbank, California, protagonisti anche di una serie tv di cui vi abbiamo parlato) per farne realizzare una apposta per lui, a partire da una Rolls Royce Wraith.

IL VIDEO La notizia è che lo Youtuber ''effspot'' ha intercettato l'auto in questione per le strade di Malibu, e ora tutto il mondo può ammirare in un video (che vi proponiamo qui sopra) il risultato del lavoro di West Coast Customs nel realizzare il sogno di Bieber. Si nota che tutti i pannelli della Wraith originale (lunga 5,7 metri e alta 1,5) sono stati sostitutiti per replicare una spettacolare Vision Next 100 unica al mondo; ci sono nuovi fari, un cofano più largo e prese d'aria modificate. Spariti gli specchietti laterali, sono stati sostituiti da delle telecamere.

LE DIFFERENZE Se una delle cose più notevoli della Vision Next 100 concept erano le coperture delle ruote, il lavoro su quella di Bieber è altrettanto appariscente, anche se le coperture della concept erano pensate per essere ruotanti, mentre quelle montate da West Coast Customs sono fisse. Nonostante qualcuno abbia pensato a una motorizzazione completamente elettrica, gli scarichi fanno pensare che sotto il cofano ci sia il motore standard della Wraith: un V12 da 6,6 litri in grado di generare 624 CV di potenza e 820 Nm di coppia. Diciamo che Bieber potrebbe tranquillamente farselo bastare. E voi che ne pensate di questa follia? Fateci sapere nei commenti o sui nostri social se l'avete apprezzata o se vi sembra soltanto il capriccio di una superstar viziata!