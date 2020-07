COME GIOCARE GRATIS In onore della nuova collezione Wraith Kryptos, Rolls-Royce lancia un gioco online per tutti coloro a cui piacciono i puzzle game. Si chiama Rolls Royce Kryptos Challenge ed è una sfida da affrontare online con il proprio smartphone sul sito della Casa rolls-roycemotorcars.com. Rolls Royce Kryptos Challenge è composta da quattro livelli, ognuno progressivamente più difficile. Le prime dieci persone che completeranno il gioco riceveranno la propria targa Rolls-Royce personalizzata.

IL GIOCO SI FA DURO I giocatori sono inizialmente invitati a guidare una sfera attraverso un labirinto inclinando il proprio dispositivo mobile nella direzione in cui desiderano viaggiare, in una sfida a tempo. Successivamente, una serie di domande rivelerà quanto il giocatore sia davvero esperto di crittografia. Il terzo livello metterà alla prova le capacità di osservazione del partecipante, mentre la fase finale consiste in un messaggio cifrato, spiegano dalla Casa: ve lo descriverei con maggiore dovizia di particolari... se ci fossi arrivato!

L'AUTO A CUI SI ISPIRA La serie limitata Rolls Royce Wraith Kryptos è stata svelata il 7 luglio 2020 ed è composta da soli 50 esemplari: ne trovate le foto e il video nella gallery in fondo all'articolo. A caratterizzare queste auto ci sono messaggi in codice incorporati nelle varie parti. Chi ne ha la chiave avrà l'opportunità di ''svelare la serie di indizi, che portano a una conclusione illuminante'', fanno sapere da Coventry. Una volta completata la sfida, i clienti di questa Collezione sono invitati a presentare i loro risultati tramite l'app Whispers, che dà accesso all'esclusivissimo club dei proprietari delle auto della Vittoria Alata.