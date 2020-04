UNICO AL MONDO La Pasqua è ormai dietro l’angolo, le tradizionali uova di cioccolato sono pronte ad affollare le tavole degli italiani, per la gioia di grandi e piccini. Per noi appassionati di motori, immuni (ma non troppo) alle tentazioni del “vil” cacao, Rolls-Royce ha pensato a qualcosa di elegante, raffinato e unico: un uovo Fabergé dedicato allo “Spirit of Ectasy”. Come potete immaginare si tratta di un vero capolavoro dell’arte orafa, una meraviglia alta 160 mm dal peso di 400 g. Il Fabergé “Spirit of Ectasy” coniuga al meglio la classe e la ricercatezza tipiche del Marchio britannico, con l’aura di regalità che ha sempre contraddistinto questo tipo di manufatto.

UNA LUNGA TRADIZIONE Il primo uovo Fabergé venne commissionato nel 1885 dall’Imperatore Alessandro III di Russia all’omonima bottega di San Pietroburgo, come dono di Pasqua per l’Imperatrice Maria. Nel corso del tempo questa pratica divenne molto comune fra i reali di Russia, tant’è che tra il 1885 e il 1917 ne vennero realizzate addirittura 52 esemplari - uno più sfarzoso dell’altro. L’ultimo Sovrano di Russia a commissionare tali opere fu lo Zar Nicola II, che possedeva tra l’altro proprio una Rolls-Royce Silver Ghost. Nel caos della Rivoluzione d’Ottobre le uova vennero trafugate e gran parte di esse scomparve. Si stima che nel 2006 solo 21 di esse si trovassero in Russia.

SPIRIT OF ECTASY L’uovo Rolls-Royce Fabergé è stato realizzato seguendo le precise indicazioni del produttore d'auto britannico. Racchiusa in 12 dodici petali in oro rosa, con punte in ametista e diamanti bianchi da 10 carati, si trova una copia dell’iconica statuetta Rolls-Royce, in cristallo satinato scolpito a mano. La base color viola intenso è rifinita artigianalmente con tecnica Guilloché, l’apertura dei petali si regola invece da una piccola leva collocata sul bordo della base. Sotto il piedistallo è riportato il logo Fabergé e il numero di serie del manufatto. L’uovo Fabergé ''Spirit of Ecstasy'' è stato presentato in anteprima alla House of Rolls-Royce a Goodwood, nel West Sussex, in Inghilterra, a una festa con ospiti illustri, prima di essere esposto al pubblico nella vetrina Fabergé situata nel quartiere Mayfair, a Londra.