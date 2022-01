Nuova Rolls Royce Phantom: Sua Maestà passa in beauty farm

RITOCCO ALLO STILE La Regina delle auto di lusso, ha bisogno di un ritocchino al look, giusto per restare al passo coi tempi, ma dalle parti di casa Rolls Royce preferiscono non sbilanciarsi. Ecco perché la Phantom riceverà solo un piccolo restyling per il 2023 e i nostri fotografi hanno immortalato un primo prototipo in giro per le strade di Monaco (Rolls Royce appartiene a BMW) che inizia i collaudi in vista del lancio per il prossimo anno. Sebbene sembrino esserci cambiamenti anche all'enorme griglia del radiatore, le modifiche più visibili saranno appannaggio dei proiettori. Le immagini ci mostrano che potrebbero avere un design differente, con una firma luminosa (e probabilmente la tecnologia) completamente nuova per il modello 2023. E nonostante non siano visibili su questo prototipo, anche i fanali posteriori e probabilmente il paraurti saranno aggiornati con una leggera rivisitazione del design.

Nuova Rolls Royce Phantom: l'ammiraglia del lusso cambia lookALL’ORIZZONTE UNA VERSIONE ELETTRICA? La Rolls-Royce Ghost è stata spesso indicata come potenziale aspirante all'elettrificazione, ma sembra che anche la super lussuosa berlina Phantom potrebbe essere equipaggiata con un propulsore elettrico. Rumor dal Regno Unito (e dalla Germania) fanno sapere che è probabile che l'attuale Phantom diventi elettrica in un numero di esemplari molto ridotto a partire da fine 2023. Tuttavia, fino ad allora, inutile aspettarsi che il mastodontico V12 biturbo da 6,7 litri per 600 CV di potenza e 850 Nm di coppia venga sostituito o modificato. “Elettro miliardari”, mettetevi in coda, non è ancora arrivato il vostro turno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/01/2022