Rolls-Royce e haute couture per una one-off da mille e una notte

Per chi non ama la moda, Iris van Herpen, è un nome che dice poco o nulla. In realtà è uno dei personaggi più influenti nel mondo dell'haute couture e membro della Chambre Syndicale de la Haute Couture parigina. Ma negli ultimi quattro anni la stilista ha diviso il suo ruolo con quello di designer per Rolls-Royce, contribuendo con il suo estro alla creazione di una one off davvero esclusiva. Ispirata dalla sua collezione del 2018, Syntopia, che vedeva capi disegnati utilizzando i principi della biomimetica, la van Herpen ha applicato la stessa tecnica, dando vita alla Rolls-Royce Phantom Syntopia. “Per questa collaborazione speciale, mi sono ispirata al concetto di 'Weaving Water' e ho trasformato la sensazione di essere in movimento in un'esperienza coinvolgente di fluidità all'interno della Phanton”, ha spiegato. E ha proseguito: “Volevo che questa diventasse un'esperienza all'avanguardia per essere sopraffatti dalle forze della natura”.

Rolls-Royce Phantom Syntopia: tutta l'imponenza della berlina britannica UNA CREAZIONE UNICA E IRRIPETIBILE La sensazione di potenza espressa dalla Phantom è contenuta nelle onde tridimensionali all'interno dell'auto per incarnare l'ingegnosità della natura. All'esterno, quel tema dell'acqua intrecciata può essere visto meglio sul cofano. Basata su un colore unico chiamato Liquid Noir, la tonalità iridescente del nero ha sfumature di viola, blu e oro a seconda dell'angolazione da cui viene vista. La creazione del colore ha richiesto a Rolls-Royce oltre 3.000 ore di test e ha visto la Casa inglese sviluppare una nuova tecnica per applicare un rivestimento trasparente sulla sua vernice nera. Ciò gli ha permesso di ridistribuire il pigmento per creare un motivo tanto esclusivo nella sfumatura.

VEDI ANCHE

Rolls-Royce Phantom Syntopia: l'esclusivo abitacolo rivestito in pelle e setaSETA E PELLE RIVESTONO GLI INTERNI CON ARMONIA Trattandosi di un'auto ispirata all'alta moda, gli interni sono la parte che conta davvero. In effetti, il pannello del tetto è un'opera d'arte in sé. Realizzata in un unico pezzo di pelle (scelta da uno stock di 1.000 pelli), presenta tagli simmetrici posizionati con precisione che rivelano un tessuto di nylon intrecciato. Questa tecnica è stata precedentemente utilizzata nella collezione “Embossed Sounds” della van Herpen, ed è stata qui disposta attorno a un motivo a petali di 162 pezzi in organza di vetro che è stato installato dai membri del team dello stilista. L'intero soffitto è rifinito a “cielo stellato” in fibra ottica di Rolls-Royce e in tutto ci sono volute oltre 700 ore di lavoro per il completamento, tra le due squadre. Più in basso, gli interni dell'auto erano ispirati ai modelli più storici di Rolls-Royce, in cui i sedili anteriori erano realizzati in pelle resistente (per l'autista) e i sedili posteriori erano realizzati in tessuti più pregiati. Qui, i sedili davanti sono rifiniti in pelle Magic Grey, che ha una finitura brillante, e i sedili posteriori sono rifiniti in un tessuto misto seta, il cui design è stato ispirato dal riflesso delle luci sull'acqua durante la notte.

Rolls-Royce Phantom Syntopia: tremila ora di lavoro per creare il colore della carrozzeriaPROFUMAZIONE CREATA SOLO PER LEI Oltre ai materiali di rivestimento che sono entrati nella Phantom Syntopia, Rolls-Royce ha anche creato un profumo caratteristico per l'auto. Ispirato dalla stilista, presenta elementi di iris, oltre al legno di cedro, sentori di cuoio, limone delicato e rosa della Patagonia. Il profumo è diffuso da un meccanismo brevettato nel poggiatesta che assicura sempre il dosaggio corretto, senza che si disperda o sia troppo invadente. Oltre alla Phantom one-off, il nuovo proprietario (il cui nome non è stato divulgato) riceverà anche un capo di alta moda creato in pezzo unico da Iris van Herpen. Il design dell'abito riecheggia il motivo dell'acqua intrecciata dell'auto e presenta tutti gli stessi materiali e le stesse tecniche utilizzate per l’abitacolo. Mentre la nuova Rolls-Royce Phantom Syntopia dovrebbe essere consegnata al suo nuovo proprietario a maggio, il vestito richiederà circa sei mesi per essere completato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/03/2023