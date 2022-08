Rolls-Royce Phantom Series II "Maverick": è lei la Rolls definitiva!

In concomitanza con la Monterey Car Week 2022, Rolls-Royce ha svelato al ''Quail Motorsports Gathering'' la nuova Phantom Series II (qui il nostro approfondimento) ribattezzata ''Maverick'', ovvero ''Anticonformista''. L’auto è stata presentata dall'Amministratore delegato di Rolls-Royce Motors Cars, Torsten Müller-Ötvös. Concepita all’interno della divisione Bespoke della Casa britannica, si tratta di uno dei modelli più esclusivi mai realizzati dal costruttore inglese. ''Ogni vettura è portavoce di un design unico, in grado di riflettere aspetti e personalità del cliente finale. Molti proprietari di Phantom hanno successo grazie a nuove idee, a metodi non convenzionali e anche attraverso la propria incessante autostima. Il cliente ideale della Maverick dimostra come Phantom si adatti all'era moderna, affermando un carattere creativo e indipendente'', ha dichiarato Jonathan Simms, Responsabile della divisione Bespoke di Rolls-Royce Motor Cars.

Rolls-Royce Phantom Series II ''Maverick''

FINITURE LUXURY Rivestita con un’elegantissima tinta bicolore nero e verde Monteverde, la Pantheon si distingue per la griglia frontale illuminata, con ciascuna lamella di metallo rifinita in modo specifico per fornire un bagliore ancor più splendente. I fari sono arricchiti da cornici rifinite a laser e rivestiti esternamente da 580 stelline lucenti. Quest’ultime creano una connessione visiva con l'iconico Starlight Headliner che decora l’imperiale dell’abitacolo (qui lo speciale dedicato a Rolls-Royce Boat Tail). All’interno i rivestimenti sono in colorazione grigio Scivaro, in abbinamento a dettagli rosa peonia. All’elenco si aggiungono poi raffinati pannelli in legno a poro aperto, che conferiscono al ''salottino'' un aspetto caldo e accogliente.

Rolls-Royce Phantom Series II ''Maverick'': dettaglio luci

TRITTICO DA FAVOLA Nuova Rolls-Royce Phantom Series II ''Maverick'' fa parte della Pebble Beach Collection 2022. La collezione è composta dal luxury-SUV Cullinan Black Badge in colorazione Rosa Forbidden e dall’inedita Ghost in tinta Verde Sagano. Questi ricercatissimi modelli sono stati esposti al pubblico durante tutto il corso della Monterey Car Week 2022 grazie al contributo dei rivenditori autorizzati Rolls-Royce Motor Cars.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/08/2022