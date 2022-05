Rolls-Royce Boat Tail, perla più unica che rara. Spara una cifra

La prima finì nelle mani del rapper Jay-Z, la seconda se la aggiudicò un ricco uomo d'affari cinese. Terza perla della trilogia, l'ultima Rolls-Royce Boat Tail uscita dalle principesche botteghe del marchio di Sua Maestà abiterà i palazzi proprio di un facoltos(issimo) mecenate dell'industria delle perle. Per lo yacht su quattro ruote esposto al Concorso d'Eleganza 2022 di Villa d'Este, lusso e personalizzazione raggiungono lo zenit. Sfoglia la gallery e strabuzza gli occhi.

KIT DI BENVENUTO Per il caratteristico colore esterno dorato, Rolls-Royce ha tratto ispirazione da quattro gusci di perle forniti dal cliente stesso. Costruita rigorosamente a mano, la Boat Tail ospita un'esclusiva ''suite di ospitalità'' dal design a farfalla sul ''ponte'' posteriore. La ''Griglia Pantheon'' anteriore è fresata da un'unica e solida billetta di alluminio, mentre l'iconico Spirit of Ecstasy è realizzato in oro rosa.

IL TEMPO È DENARO L'interno utilizza un mix di pelle color ostrica e impiallacciatura Royal Walnut. Non mancano strisce in oro rosa sulla console centrale, mentre anche l'orologio proviene dalla vasta collezione del nuovo proprietario.

RACING PEARL La fiabesca Rolls di Villa d'Este utilizza infine una versione modificata dell'architettura in alluminio della Phantom: sotto il cofano pulsa lo stesso motore V12 biturbo da 6,75 litri da 536 CV e 900 Nm di coppia, valori sufficienti a fermare il cronometro - sulla distanza 0-100 km/h - a circa 5,3 secondi. Ma è improbabile che l'auto assaporerà mai velocità del genere: con un prezzo - allacciate le cinture - di circa 26 milioni di euro, chi mai metterebbe a rischio un patrimonio simile?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/05/2022