Rolls-Royce: ecco la nuova Spirit of Ecstasy

Rolls-Royce ha svelato la nuova Spirit of Ecstasy che sarà montata sul primo modello full-electric della Casa: la Spectre (qui il nostro approfondimento). La celebre statuetta alata che da 111 anni troneggia sul frontale delle auto del Gruppo è stata riprogettata e adotta ora una forma e un profilo più slanciato e dinamico. Secondo Rolls-Royce, la nuova Spirit of Ecstasy replica al meglio i bozzetti preparatori realizzati dallo scultore Charles Skyes all'inizio del XX secolo.

Spirit of Ecstasy: frontale

PIÙ REALISTICA Rispetto all’attuale Spirit of Ecstasy, la nuova è leggermente più bassa e misura in altezza 8,2 cm. Le ali sono state rimodellate per renderle leggermente più aerodinamiche e realistiche. Anche la posa è diversa: gamba fissa in avanti e busto piegato verso il basso per dare maggior dinamismo e slancio. ''Spirit of Ecstasy è il simbolo automobilistico più celebre e desiderabile al mondo'', ha commentato Torsten Müller-Ötvös, Amministratore delegato di Rolls-Royce. ''É molto di più che un semplice simbolo è l'incarnazione del nostro marchio e una costante fonte d'ispirazione e orgoglio per noi e i nostri clienti. Con la sua nuova forma più snella e slanciata è l'emblema perfetto per traghettare Rolls-Royce nel futuro elettrico''.

L'evoluzione di Spirit of Ecstasy negli anni

IL DEBUTTO SU SPECTRE La nuova Spirit of Ecstasy verrà utilizzata su tutti i futuri modelli, con Phantom, Ghost, Wraith, Dawn e Cullinan che manterranno la ''vecchia'' statuetta. Rolls-Royce Spectre elettrica verrà lanciata sul finire del 2023. La nuova BEV (Battery Electric Vehicle) nascerà sulla stessa piattaforma utilizzata per Phantom nel 2017 e potrebbe montare il propulsore dell’ammiraglia a batterie BMW i7. Secondo le prime indiscrezioni, il pacco batteria da 120 kWh garantirà un’autonomia di 700 km con una configurazione a tre motori per una potenza di sistema di 740 CV.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/02/2022